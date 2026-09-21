Górnictwo

Wody podziemne krytycznie ważne dla Polski? Takie są wnioski ekspertów

Czy wody podziemne mogą być traktowane jako surowiec krytyczny? Spotkanie poświęcone temu tematowi odbyło się w Państwowym Instytucie Geologicznym-Państwowym Instytucie Badawczym.

Robert Passia

Robert Passia

21 września 2026, 10:21
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PIG-PIB

Spotkanie poświęcone wodom podziemnym.

fot: PIG-PIB

Czy wody podziemne mogą być traktowane jako surowiec krytyczny? Spotkanie poświęcone temu tematowi odbyło się w Państwowym Instytucie Geologicznym-Państwowym Instytucie Badawczym.

W dyskusji wzięli udział członkowie Komitetu Infrastruktury Krytycznej Krajowej Izby Gospodarczej oraz hydrolodzy. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dr Małgorzaty Woźnickiej z PIG-PIB, poświęconej znaczeniu zasobów wód podziemnych dla bezpieczeństwa państwa, gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Jak przekonywała dr Woźnicka, wody podziemne są strategicznym zasobem dla bezpieczeństwa kraju, ale ich dostępność może być ograniczona. 

Według wyliczeń, ok. 70% mieszkańców Polski korzysta z wody podziemnej. Wody te pełnią też ważną funkcję środowiskową, m.in. zasilając rzeki w czasie suszy i chroniąc ekosystemy. Choć w skali całego kraju rezerwy są spore, lokalnie mogą pojawiać się niedobory. Ograniczają one rozwój gospodarki, rolnictwo oraz nowe inwestycje i obciążają miejskie ujęcia. Wodom grożą też susze, nadmierne zużycie, zanieczyszczenia oraz zasolenie. Prelegentka podkreśliła, że konieczne jest chronienie i monitorowanie tych zasobów oraz traktowanie ich, jak elementu infrastruktury krytycznej państwa.

Wody podziemne dla centrów obliczeniowych

W dyskusji po prezentacji uczestnicy zauważyli, że dostęp do zasobów wodnych będzie kluczowy dla rozwoju wielu nowych biznesów, np. nowoczesnych centrów obliczeniowych, które wykorzystują duże ilości wody do chłodzenia.

Zwrócono uwagę, iż w procesie planowania przestrzennego ten aspekt powinien być uwzględniany, gdyż wobec rosnących potrzeb wodnych społeczeństwa i gospodarki dostępność wody będzie determinowała realizację inwestycji – podał PIG-PIB.

Uczestnicy dyskusji doszli do wniosku, że potrzebna jest konsolidacja instytucji, które będą działać na rzecz rozpoznania, ochrony i udostępniania wód podziemnych oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.
 

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