Rośnie liczba ataków na kopalnie. To spory problem dla Pakistanu

W tym roku w bogatej w zasoby pakistańskiej prowincji Beludżystan doszło do ataków na ponad 30 kopalń – pisze Mining.com.

W tym roku w bogatej w zasoby pakistańskiej prowincji Beludżystan doszło do ataków na ponad 30 kopalń – pisze Mining.com.

Jak czytamy w portalu, ataki mają miejsce w sytuacji, gdy kraj zabiega o inwestycje w rozwój jednych z największych niezagospodarowanych złóż miedzi i złota na świecie.



Mining.com powołuje się na wyliczenia zawarte w raporcie Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). Jak wynika z danych, w ostatnich trzech latach w regionie doszło już do ponad 130 ataków.

Grozi to osłabieniem starań Pakistanu o przyciągnięcie międzynarodowych inwestycji i rozwój sektora wydobywczego w obliczu światowego popytu na kluczowe minerały – powiedziała Pooja George, zastępczyni kierownika ds. badań w Azji Południowej w ACLED.

Jak czytamy w Mining.com, Beludżystan to region ogarnięty konfliktami między separatystami a rządem. Dotyczą one m. in. wydobycia miedzi, złota, chromitu, węgla i gazu ziemnego. Dla separatystów wydobycie oznacza eksploatację bogactwa kraju. Ataki utrudniają władzom Pakistanu wykorzystanie znajdujących się w regionie zasobów mineralnych i paliw kopalnych.



Portal Mining.com wspomina, że władze wysłały do Beludżystanu dodatkowe siły bezpieczeństwa. Jednak zdaniem ACLED same środki bezpieczeństwa mogą nie rozwiązać konfliktu, którego źródłem są spory polityczne o zasoby, autonomię i podział korzyści ekonomicznych.