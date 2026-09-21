Transformacja od A do Z

Pierwszy etap Nowego Wełnowca z pozwoleniem na budowę

Nowy Wełnowiec wchodzi w fazę realizacji. Grupa Capital Park uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę pierwszego etapu inwestycji w Katowicach, obejmującego trzy budynki z ponad 230 mieszkaniami i około 1000 mkw. powierzchni usługowej. Osiedle powstaje w miejscu, gdzie działała huta cynku. Inwestor rozpoczął już także proces wyboru generalnego wykonawcy.

Monika Krezel

Monika Krężel

21 września 2026, 16:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Grupa Capital Park

Docelowo Nowy Wełnowiec będzie wielofunkcyjną dzielnicą

fot: Grupa Capital Park

Nowy Wełnowiec wchodzi w fazę realizacji. Grupa Capital Park uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę pierwszego etapu inwestycji w Katowicach, obejmującego trzy budynki z ponad 230 mieszkaniami i około 1000 mkw. powierzchni usługowej. Osiedle powstaje w miejscu, gdzie działała huta cynku. Inwestor rozpoczął już także proces wyboru generalnego wykonawcy.

Uzyskane pozwolenie otwiera drogę do rozpoczęcia jednego z największych przedsięwzięć urbanistycznych realizowanych obecnie w Katowicach – przekształcenia około 30-hektarowego, niewykorzystywanego obszaru w nową, zieloną i otwartą część miasta. 

Przypomnijmy. W północnej części Katowic przez dziesiątki lat dominował przemysł, po którym został niezagospodarowany teren. Już w XVIII w. odkryto tam pokłady węgla. W 1834 r. rozpoczęła działalność kopalnia Alfred, połączona później z kopalnią Hohenlohe. W połowie XIX w. powstała tam huta cynku Hohenlohe, która po 1918 r. była jednym z głównych ogniw przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. W latach 60. ubiegłego wieku powołano Zakłady Cynkowe Silesia, a w latach 80. Zakłady Metalurgiczne Silesia. W 1999 r. nastał koniec działalności przemysłowej. Na tym terenie, oprócz pozostałości po zakładach, było widać hałdę żużla, wystającą 20 metrów nad poziom terenu. Zlikwidowano ją w 2015 r.

Teraz na pohutniczym terenie powstanie osiedle Nowy Wełnowiec, pomiędzy aleją Korfantego a ulicą Konduktorską.

Co tam powstanie?

Pierwsza część projektu obejmie trzy siedmiopiętrowe budynki, w których zaplanowano ponad 230 mieszkań. Część mieszkaniową uzupełni ok. 1000 mkw. powierzchni usługowej na parterach budynków.

Zaprojektowano m.in. miejsca postojowe w garażu podziemnym. Jego konstrukcja umożliwi w przyszłości połączenie z kolejnymi częściami parkingu podziemnego, które będą powstawać wraz z rozwojem Nowego Wełnowca. To rozwiązanie jest częścią szerszej koncepcji zagospodarowania terenu. Jednym z jej głównych założeń jest przeniesienie całego ruchu samochodowego pod powierzchnię, dzięki czemu przestrzeń między budynkami będzie mogła służyć przede wszystkim mieszkańcom.

To moment, który ma dla nas szczególne znaczenie. Nowy Wełnowiec przechodzi dziś z fazy planów i przygotowań do realizacji. Za nami długi i intensywny proces – projektowania, uzgodnień, procedur oraz rozmów z mieszkańcami i innymi interesariuszami. Tym bardziej cieszymy się, że wchodzimy dziś w fazę wykonawczą i możemy krok po kroku urzeczywistniać wizję, która przyświecała nam od początku – przywrócić Katowicom około 30 hektarów przez dekady niedostępnego terenu i stworzyć tutaj otwartą, zieloną część miasta. Miejsce, w którym będzie się dobrze mieszkać, pracować i spędzać czas i które stanie się naturalnym przedłużeniem istniejącej tkanki Katowic – mówi Sylwia Filewicz, dyrektor działu realizacji inwestycji, zarządzająca projektem Nowy Wełnowiec, Grupa Capital Park.

Rewitalizacja kompresorowni

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów pierwszej części inwestycji będzie rewitalizacja dawnej kompresorowni przy alei W. Korfantego. 

Budynek powstał około 1905 roku. W późniejszym okresie pełnił funkcję kompresorowni, następnie kotłowni, a przez ostatnie kilkanaście lat był wykorzystywany jako magazyn. Planowana modernizacja zakłada zachowanie istniejącej bryły oraz przywrócenie obiektowi z zewnątrz jego pierwotnego wyglądu. Oczyszczone i odrestaurowane zostaną ceglane elewacje, charakterystyczne łuki i nadproża oraz falująca linia attyki, czyli dekoracyjnego zwieńczenia ściany szczytowej. Odtworzony zostanie również pierwotny układ okien, a nowa stolarka nawiąże do industrialnego charakteru budynku. Projekt przewiduje także nowy dach z odtworzonym świetlikiem w kalenicy, czyli przeszkleniem umieszczonym w najwyższej części dachu.

Kompresorownia będzie miała ponad 300 mkw. powierzchni użytkowej. Po zakończeniu prac znajdzie się w niej m.in. biuro sprzedaży z punktem informacyjnym inwestycji oraz przestrzeń do organizacji spotkań i wydarzeń dla lokalnej społeczności.

 

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