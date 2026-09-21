Pierwszy etap Nowego Wełnowca z pozwoleniem na budowę

Nowy Wełnowiec wchodzi w fazę realizacji. Grupa Capital Park uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę pierwszego etapu inwestycji w Katowicach, obejmującego trzy budynki z ponad 230 mieszkaniami i około 1000 mkw. powierzchni usługowej. Osiedle powstaje w miejscu, gdzie działała huta cynku. Inwestor rozpoczął już także proces wyboru generalnego wykonawcy.

Nowy Wełnowiec wchodzi w fazę realizacji. Grupa Capital Park uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę pierwszego etapu inwestycji w Katowicach, obejmującego trzy budynki z ponad 230 mieszkaniami i około 1000 mkw. powierzchni usługowej. Osiedle powstaje w miejscu, gdzie działała huta cynku. Inwestor rozpoczął już także proces wyboru generalnego wykonawcy.

Uzyskane pozwolenie otwiera drogę do rozpoczęcia jednego z największych przedsięwzięć urbanistycznych realizowanych obecnie w Katowicach – przekształcenia około 30-hektarowego, niewykorzystywanego obszaru w nową, zieloną i otwartą część miasta.

Przypomnijmy. W północnej części Katowic przez dziesiątki lat dominował przemysł, po którym został niezagospodarowany teren. Już w XVIII w. odkryto tam pokłady węgla. W 1834 r. rozpoczęła działalność kopalnia Alfred, połączona później z kopalnią Hohenlohe. W połowie XIX w. powstała tam huta cynku Hohenlohe, która po 1918 r. była jednym z głównych ogniw przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. W latach 60. ubiegłego wieku powołano Zakłady Cynkowe Silesia, a w latach 80. Zakłady Metalurgiczne Silesia. W 1999 r. nastał koniec działalności przemysłowej. Na tym terenie, oprócz pozostałości po zakładach, było widać hałdę żużla, wystającą 20 metrów nad poziom terenu. Zlikwidowano ją w 2015 r.

Teraz na pohutniczym terenie powstanie osiedle Nowy Wełnowiec, pomiędzy aleją Korfantego a ulicą Konduktorską.

Co tam powstanie?

Pierwsza część projektu obejmie trzy siedmiopiętrowe budynki, w których zaplanowano ponad 230 mieszkań. Część mieszkaniową uzupełni ok. 1000 mkw. powierzchni usługowej na parterach budynków.

Zaprojektowano m.in. miejsca postojowe w garażu podziemnym. Jego konstrukcja umożliwi w przyszłości połączenie z kolejnymi częściami parkingu podziemnego, które będą powstawać wraz z rozwojem Nowego Wełnowca. To rozwiązanie jest częścią szerszej koncepcji zagospodarowania terenu. Jednym z jej głównych założeń jest przeniesienie całego ruchu samochodowego pod powierzchnię, dzięki czemu przestrzeń między budynkami będzie mogła służyć przede wszystkim mieszkańcom.

– To moment, który ma dla nas szczególne znaczenie. Nowy Wełnowiec przechodzi dziś z fazy planów i przygotowań do realizacji. Za nami długi i intensywny proces – projektowania, uzgodnień, procedur oraz rozmów z mieszkańcami i innymi interesariuszami. Tym bardziej cieszymy się, że wchodzimy dziś w fazę wykonawczą i możemy krok po kroku urzeczywistniać wizję, która przyświecała nam od początku – przywrócić Katowicom około 30 hektarów przez dekady niedostępnego terenu i stworzyć tutaj otwartą, zieloną część miasta. Miejsce, w którym będzie się dobrze mieszkać, pracować i spędzać czas i które stanie się naturalnym przedłużeniem istniejącej tkanki Katowic – mówi Sylwia Filewicz, dyrektor działu realizacji inwestycji, zarządzająca projektem Nowy Wełnowiec, Grupa Capital Park.

Rewitalizacja kompresorowni

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów pierwszej części inwestycji będzie rewitalizacja dawnej kompresorowni przy alei W. Korfantego.

Budynek powstał około 1905 roku. W późniejszym okresie pełnił funkcję kompresorowni, następnie kotłowni, a przez ostatnie kilkanaście lat był wykorzystywany jako magazyn. Planowana modernizacja zakłada zachowanie istniejącej bryły oraz przywrócenie obiektowi z zewnątrz jego pierwotnego wyglądu. Oczyszczone i odrestaurowane zostaną ceglane elewacje, charakterystyczne łuki i nadproża oraz falująca linia attyki, czyli dekoracyjnego zwieńczenia ściany szczytowej. Odtworzony zostanie również pierwotny układ okien, a nowa stolarka nawiąże do industrialnego charakteru budynku. Projekt przewiduje także nowy dach z odtworzonym świetlikiem w kalenicy, czyli przeszkleniem umieszczonym w najwyższej części dachu.

Kompresorownia będzie miała ponad 300 mkw. powierzchni użytkowej. Po zakończeniu prac znajdzie się w niej m.in. biuro sprzedaży z punktem informacyjnym inwestycji oraz przestrzeń do organizacji spotkań i wydarzeń dla lokalnej społeczności.