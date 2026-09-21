Basen w warsztatach po byłej kopalni

Trwają intensywne prace w budynku dawnych warsztatów mechanicznych kopalni Saturn w Czeladzi. Powstaje tam nowoczesny basen o długości 25 metrów. Ma być oddany do użytku w 2027 roku.

Trwają intensywne prace w budynku dawnych warsztatów mechanicznych kopalni Saturn w Czeladzi. Powstaje tam nowoczesny basen o długości 25 metrów. Ma być oddany do użytku w 2027 roku.

W dawnych warsztatach mechanicznych kopalni Saturn w Czeladzi powstaje nowoczesny basen o długości 25 metrów. To kolejny projekt, który ma na celu przywrócenie blasku budynkom zlikwidowanej kopalni i rewitalizację całego przemysłowego obszaru. Koszt inwestycji to ponad 23 mln zł.

- Rewitalizowany obiekt byłych warsztatów mechanicznych kopalni Saturn, w którym powstaje kryta pływalnia, docelowo pokaże dwie twarze. Tę historyczną, ceglaną, w której znajdzie się główna misa basenowa oraz dobudowaną - nowoczesną, w której pojawią się różne dodatkowe basenowe atrakcje. Tę pierwszą część, mimo rusztowań już możemy podziwiać. Doprowadzenie tych mocno zniszczonych ceglanych ścian do takiego stanu kosztowało ogromnej pracy, ale już widać, że efekt będzie znakomity – napisał burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec w mediach społecznościowych.

Pływalnia, która powstanie w Czeladzi, będzie wyjątkowa, ponieważ da drugie życie pokopalnianym budynkom przy zachowaniu ich historycznych elementów.

Basen będzie mieć 25 metrów długości oraz 9 metrów i 70 cm szerokości. Zostanie on podzielony na 4 tory, a także będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W nowo projektowanej części budynku powstanie strefa rekreacyjna, w której znajdzie się niewielki basen z biczami wodnymi, jacuzzi, a także sauny.

Basen ma być oddany do użytku w 2027 r., termin był przesunięty z powodu ogromu prac. Koszt inwestycji to nieco ponad 23 mln zł, a 85 proc. środków pochodzi z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Inwestycja ta stanowi kolejny etap rewitalizacji terenów dawnej KWK Saturn, na której działa dziś GSW Elektrownia - w 2019 r. oddano do użytku zmodernizowany budynek warsztatów elektrycznych. Z kolei w odnowionym budynku Cechowni funkcjonuje Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu oraz Muzeum Saturn. Czynny jest też budynek straży ogniowej.

Warto przypomnieć, że obecnie trwa rewitalizacja kolejnych obiektów po byłej kopalni Saturn. Chodzi o pęknięty budynek szybu II oraz budynek maszyny wyciągowej tego szybu. Odnowione zostaną także zarówno zgromadzone obok maszyny górnicze, jak i te wewnątrz budynków szybowych. Szyb basztowy z maszyną wyciągową przejdzie remont dzięki unijnemu wsparciu. Miasto pozyskało niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytku. To jeden z zaledwie dwóch tego typu obiektów w Polsce.

Kopalnia Saturn zakończyła wydobycie w 1996 r.





