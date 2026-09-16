„Ty masz wiele talentów, my mamy wiele uczelni. Studiuj w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – pod takim hasłem GZM rozpoczyna drugą odsłonę kampanii promującej studiowanie w Metropolii. Jej celem jest zachęcenie młodych ludzi do wyboru jednej z 26 uczelni działających na terenie GZM oraz pokazanie regionu jako atrakcyjnego miejsca do życia, nauki, pracy i wypoczynku.

„Ty masz wiele talentów, my mamy wiele uczelni. Studiuj w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – pod takim hasłem GZM rozpoczyna drugą odsłonę kampanii promującej studiowanie w Metropolii. Jej celem jest zachęcenie młodych ludzi do wyboru jednej z 26 uczelni działających na terenie GZM oraz pokazanie regionu jako atrakcyjnego miejsca do życia, nauki, pracy i wypoczynku.

Kampania jest częścią marki Kampus GZM, której celem jest sieciowanie, wspieranie i promowanie nauki w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ważnym elementem marki jest strona KampusGZM.pl, będąca kompendium wiedzy o ofercie edukacyjnej regionu oraz możliwościach, jakie daje studiowanie w GZM.

Tegoroczna odsłona kampanii jest skierowana przede wszystkim do przyszłorocznych maturzystów i ich rodziców. Najintensywniejsze działania zaplanowano od 15 września do końca października. Kampania obejmie młodzież z województwa śląskiego, a także z regionów sąsiednich i dobrze skomunikowanych z GZM – województw dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego i łódzkiego.

Wiele talentów, wiele możliwości

Przekaz kampanii opiera się na prostym skojarzeniu: różnorodność talentów młodych ludzi odpowiada różnorodności oferty edukacyjnej Metropolii. GZM to 26 uczelni, szeroki wybór kierunków studiów i specjalizacji, a także możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce.

Metropolia łączy prestiżowe uczelnie publiczne i prywatne z rozwijającym się rynkiem pracy, bogatą ofertą kulturalną, sportową i rekreacyjną oraz dobrze rozwiniętą siecią transportową. Dzięki temu studenci mogą nie tylko zdobywać wykształcenie, ale również korzystać z możliwości, jakie daje życie w metropolitalnym regionie.

Kampania tam, gdzie są przyszli studenci

Działania promocyjne obejmą szeroki wachlarz kanałów komunikacji. Kampania będzie obecna m.in. w mediach społecznościowych – TikToku, Instagramie, Facebooku, Messengerze i BeReal – oraz na platformach cyfrowych, takich jak Librus, Google, Spotify, Twitch.tv i YouTube.

Uzupełnieniem działań w internecie będą nośniki outdoorowe, prasa edukacyjna oraz spoty kinowe. Dzięki wykorzystaniu różnych kanałów kampania ma dotrzeć do młodych ludzi zarówno podczas codziennego korzystania z mediów cyfrowych, jak i w przestrzeni publicznej.

Ważnym elementem kampanii będzie również bezpośredni kontakt z maturzystami. GZM pojawi się na wybranych Salonach Maturzystów, organizowanych przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. To wydarzenia skierowane przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy przygotowują się do matury i podejmują decyzję dotyczącą dalszej edukacji.

W tegorocznym cyklu GZM będzie obecna w Łodzi, Kielcach, Wrocławiu, Opolu, Warszawie, Krakowie i Gliwicach. Salony będą okazją do zaprezentowania młodzieży możliwości studiowania w Metropolii oraz zachęcenia jej do bliższego poznania oferty 26 uczelni działających w GZM.

Kampus GZM ma pokazać, że wybór studiów to nie tylko decyzja o kierunku. To także decyzja o miejscu, w którym przez kilka kolejnych lat będzie się uczyć, rozwijać, pracować i żyć. Metropolia chce przekonać młodych ludzi, że warto wybrać właśnie GZM.