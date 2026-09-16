Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2026 roku. Są one zgodne z podanymi wcześniej szacunkami. Powtarzalny zysk EBITDA w II kwartale 2026 roku wyniósł 3 963 mln zł.

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2026 roku. Są one zgodne z podanymi wcześniej szacunkami. Powtarzalny zysk EBITDA w II kwartale 2026 roku wyniósł 3 963 mln zł.

Drugi kwartał 2026 roku potwierdził silną pozycję Grupy PGE na rynku energetycznym w Polsce. Wypracowaliśmy solidny powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 3,96 mld zł, do czego w istotnym stopniu przyczyniły się rekordowe wyniki Segmentów Energetyki Gazowej i Ciepłownictwa. To pokazuje, że zrealizowane przez nas inwestycje, jak Elektrownia Gazowa PGE Gryfino Dolna Odra i Elektrociepłownia Czechnica 2 już dziś przynoszą korzyści i wzmacniają nasz potencjał. Dlatego konsekwentnie rozwijamy kolejne projekty zarówno w obszarze energetyki gazowej czy ciepłownictwa, a także odnawialnych źródeł energii, magazynowania oraz dystrybucji energii, o czym świadczy wzrost wydatków inwestycyjnych w II kwartale 2026 roku porównaniu do tego samego okresu w 2025 roku. Stabilne wyniki Grupy osiągane co kwartał stanowią stabilny fundament pod kolejne działania realizowane w ramach strategii rozwoju Grupy PGE – mówi Dariusz Lubera, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Szczegółowe wyniki finansowe

Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma Segment Dystrybucja: 1 292 mln złotych w II kwartale 2026 roku wobec 1 305 mln złotych w analogicznym okresie 2025 roku.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Węglowa w II kwartale 2026 roku wyniosła 629 mln złotych wobec -522 mln złotych (strata) w II kwartale roku ubiegłego. Wyniki obciążone w znaczącym stopniu księgowym efektem rezerw na umowy rodzące obciążenia. Z ich wyłączeniem EBITDA wynosi odpowiednio 329 mln złotych i 149 mln złotych.

Segment Ciepłownictwo w II kwartale 2026 roku odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 382 mln złotych, w relacji do 345 mln złotych zaraportowanej rok wcześniej. Na wyniki wpłynęły głównie wyższe przychody ze sprzedaży ciepła w efekcie wyższego wolumenu sprzedaży oraz pozytywny wpływ przychodów z tytułu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji.

Powtarzalny wynik EBITDA Segmentu Energetyka Odnawialna w II kwartale 2026 roku wyniósł 487 mln złotych wobec 523 mln złotych w analogicznym okresie 2025 roku z powodu niższej produkcji elektrowni wiatrowych oraz wodnych, częściowo rekompensowanej wyższym wykorzystaniem elektrowni szczytowo-pompowych.

Wynik powtarzalny Segmentu Obrót w II kwartale 2026 roku wyniósł 407 mln złotych wobec 481 mln złotych w takim samym okresie w 2025 roku, na co wpływ miała przede wszystkim wysokość zatwierdzonej taryfy przez URE.

Segment biznesowy Energetyka Kolejowa w II kwartale 2026 roku wypracował zysk EBITDA w wysokości 345 mln złotych wobec 306 mln złotych w II kwartale 2025 roku. Na wynik wpływ miał wyższy wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Gazowa osiągnęła wartość na poziomie 396 mln złotych wobec 133 mln złotych w II kwartale 2025 roku.

Zysk powtarzalny EBITDA Grupy w II kwartale 2026 roku wyniósł 3 963 mln złotych wobec 3 269 mln złotych rok wcześniej.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE na koniec II kwartału 2026 roku wyniósł 14 173 mln złotych, co oznacza spadek o 1 107 mln złotych w stosunku do końca I kwartału 2026 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ LTM EBITDA powtarzalna) wyniósł 1,06x.

Wydatki inwestycyjne w II kwartale 2026 roku wyniosły w ujęciu kasowym 2 462 mln złotych, wobec 2 358 mln złotych w analogicznym okresie w 2025 roku.

Zysk netto bez odpisów przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2026 roku wyniósł 2 267 mln złotych wobec -606 mln złotych (strata) w takim samym okresie w 2025 roku.

Szczegółowe wyniki operacyjne

Produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2026 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 13,46 TWh wobec 11,43 TWh w II kwartale 2025 roku, co oznacza wzrost o 18 proc. r/r.

Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 7,05 0 TWh (wzrost r/r o 17 proc.), z węgla kamiennego 3,78 TWh (wzrost r/r o 39 proc.), a z gazu ziemnego 1,76 TWh (spadek o 6 proc. względem analogicznego okresu w 2025 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w II kwartale 2026 roku osiągnęła 0,54 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,33 TWh, o 50 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2025 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 9,82 TWh, czyli o 4 proc. więcej r/r. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 7,38 TWh, czyli o 5 proc. mniej r/r. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 7,62 PJ, czyli o 2 proc. więcej niż w II kwartale 2025 roku.

Średni koszt emisji CO2 w Segmentach Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej wyniósł 310 zł/MWh, co stanowi wzrost o 5 proc. w relacji do analogicznego okresu 2025 roku. Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez Segmenty Energetyki Węglowej, Ciepłownictwa i Energetyki Gazowej w II kwartale 2026 roku wyniosła 507 zł/MWh i była niższa o 2 zł/MWh w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku.