Pierwszy etap budowy nowego centrum Dąbrowy Górniczej wyraźnie zbliża się do końcowej fazy. Coraz więcej obecnie prowadzonych robót dotyczy wykończenia przestrzeni, które jeszcze niedawno można było oglądać przede wszystkim jako surowe żelbetowe szkielety. Równolegle trwa realizacja drugiego etapu inwestycji.

Pierwszy etap budowy nowego centrum Dąbrowy Górniczej wyraźnie zbliża się do końcowej fazy. Coraz więcej obecnie prowadzonych robót dotyczy wykończenia przestrzeni, które jeszcze niedawno można było oglądać przede wszystkim jako surowe żelbetowe szkielety. Równolegle trwa realizacja drugiego etapu inwestycji.

Fabryka Pełna Życia - taka nazwę ma nowe centrum Dąbrowy Górniczej. Obecnie w Hali Tworzeń kontynuowany jest montaż pokrycia dachowego, trwają suche zabudowy, wykonywane są gładzie i obróbki, montowana jest ślusarka okienna i drzwiowa. Prowadzone są również prace posadzkarskie i dekarskie oraz roboty związane z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

Hala Tworzeń ma być jedną z najważniejszych przestrzeni nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Wielofunkcyjny charakter obiektu pozwoli na organizację koncertów, konferencji, targów, spotkań i innych wydarzeń.

- Przestrzeń została zaplanowana tak, by odpowiadać na różne potrzeby i umożliwiać organizację wydarzeń o zróżnicowanym charakterze. Duże przeszklenia oraz otwarcie wnętrza na rynek mają dodatkowo podkreślać wielofunkcyjność obiektu i pozwalać na realizowanie kilku aktywności jednocześnie - informuje dąbrowski samorząd.

Zmiany łatwo zaobserwować również wokół budynku. Trwają roboty drogowe, w tym układanie krawężników, klinkieru i płyt granitowych, które będą otulać przestrzeń Zielonego Rynku. Równolegle prowadzone są prace związane z wykonaniem zbiornika retencyjnego.

Miejsce dla organizacji, seniorów i mieszkańców

Do części targowo-konferencyjno-koncertowej przylega moduł konferencyjno-biurowy, który już niebawem będzie stanie się gwarnym ośrodkiem codziennej aktywności mieszkańców.

Swoje miejsce znajdą tu Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz Centrum Senioralne i Integracji Międzypokoleniowej. Będzie to przestrzeń zarówno dla organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, jak i dla działań skierowanych do seniorów oraz inicjatyw łączących różne pokolenia.

Hala Tworzeń otworzy się na Zielony Rynek, który ma stać się centralną przestrzenią nowego centrum i jednym z głównych miejsc spotkań Dąbrowianek i Dąbrowian.

Drugi etap inwestycji również postępuje

Kiedy pierwszy etap prac coraz wyraźniej zbliża się ku końcowi, obok przyspiesza też realizacja drugiego etapu nowego centrum.

- W Hali Ząbkowice kontynuowane są roboty żelbetowe związane z realizacją podziemnych kanałów instalacyjnych. Prowadzone są także roboty zasypkowe oraz prace przy wewnętrznych instalacjach elektrycznych i zewnętrznych instalacjach sanitarnych - informuje miasto.

Trwają ponadto prace inżynierskie związane z Halą Zielona, czyli dawną fabryczną kotłownią.

Postęp robót sprawia, że coraz łatwiej zobaczyć nie tylko skalę inwestycji, ale także jej docelowy charakter. Obiekty, które jeszcze niedawno znajdowały się na etapie prac konstrukcyjnych, coraz wyraźniej nabierają odpowiedniej formy i skali, by w niedalekiej przyszłości służyć mieszkańcom.