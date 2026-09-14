Zabytkowa wieża ciśnień w Zabrzu z prestiżową nagrodą

Zabrzańskie muzeum zostało nagrodzone za projekt rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień, która dziś służy edukacji i rozrywce. Mieści się w niej interaktywna wystawa edukacyjna CARBONEUM, sale warsztatowe i restauracja.

Jak przypomina Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, to już kolejne wyróżnienie dla tego obiektu. W 2021 roku wieża ciśnień została nagrodzona podczas XVI edycji konkursu „Modernizacja Roku”. Jak podaje muzeum, w tym roku nagroda ma szczególny charakter.

- Spośród laureatów wszystkich dotychczasowych edycji wybrano obiekty, które zasługiwały na dodatkowe, wyjątkowe wyróżnienie. W tym gronie znalazła się właśnie zabrzańska Wieża Ciśnień – podaje Muzeum Górnictwa Węglowego.

Od niszczejącego obiektu do wizytówki Zabrza

Wieża ciśnień mieści się przy ul. Zamoyskiego w Zabrzu. Jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów poprzemysłowych na Górnym Śląsku. Została oddana do użytku 25 września 1909 roku. Zaprojektowali ją architekt August Kind oraz radca budowlany Friedrich Loose. Ma 46 metrów wysokości i wyróżnia się konstrukcją opartą na ośmiobocznym planie z centralnym filarem. W 2017 roku obiekt nabyło Muzeum Górnictwa Węglowego i przy wsparciu funduszy unijnych poddało go rewitalizacji. Ze szczytu wieży można podziwiać panoramę regionu.