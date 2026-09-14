Kraj i Świat

Zabytkowa wieża ciśnień w Zabrzu z prestiżową nagrodą

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zostało nagrodzone Srebrną Statuetką w 30. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

14 września 2026, 09:04
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Kajetan Berezowski

Obecnie w wieży ciśnień można obejrzeć interaktywną wystawę „Carboneum”

fot: Kajetan Berezowski

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zostało nagrodzone Srebrną Statuetką w 30. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”.

Zabrzańskie muzeum zostało nagrodzone za projekt rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień, która dziś służy edukacji i rozrywce. Mieści się w niej interaktywna wystawa edukacyjna CARBONEUM, sale warsztatowe i restauracja. 

Jak przypomina Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, to już kolejne wyróżnienie dla tego obiektu. W 2021 roku wieża ciśnień została nagrodzona podczas XVI edycji konkursu „Modernizacja Roku”. Jak podaje muzeum, w tym roku nagroda ma szczególny charakter.

- Spośród laureatów wszystkich dotychczasowych edycji wybrano obiekty, które zasługiwały na dodatkowe, wyjątkowe wyróżnienie. W tym gronie znalazła się właśnie zabrzańska Wieża Ciśnień – podaje Muzeum Górnictwa Węglowego.

Od niszczejącego obiektu do wizytówki Zabrza

Wieża ciśnień mieści się przy ul. Zamoyskiego w Zabrzu. Jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów poprzemysłowych na Górnym Śląsku. Została oddana do użytku 25 września 1909 roku. Zaprojektowali ją architekt August Kind oraz radca budowlany Friedrich Loose. Ma 46 metrów wysokości i wyróżnia się konstrukcją opartą na ośmiobocznym planie z centralnym filarem. W 2017 roku obiekt nabyło Muzeum Górnictwa Węglowego i przy wsparciu funduszy unijnych poddało go rewitalizacji. Ze szczytu wieży można podziwiać panoramę regionu.

Powiązane tematy:

wieża ciśnień zabrze nagroda modernizacja roku

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kraj i Świat

Raport BGK: Perspektywy rozwoju regionalnych lotnisk w Polsce pozostają korzystne

Regionalne porty lotnicze odgrywają coraz większą rolę w polskim systemie transportowym, a ich perspektywy rozwoju pozostają korzystne – ocenił Bank Gospodarstwa Krajowego w raporcie. Zwrócił uwagę, że tempo rozwoju poszczególnych lotnisk będzie coraz bardziej zróżnicowane.

Kraj i Świat

Kopalnia soli Kłodawa zleca zewnętrzną ocenę projektu składowiska odpadów

Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A. zwróciła się do PIG-PIB i AGH w Krakowie o niezależną ocenę projektu składowania w kopalni odpadów niebezpiecznych - poinformowały władze spółki w sobotnim (12 września 2026 r.) komunikacie. Wcześniej pomysł skrytykowali lokalni posłowie i samorządowcy.

Paliwo

Orlen uspokaja: Dostawy ropy do rafinerii bez zakłóceń po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu

W związku z komunikatami dotyczącymi prewencyjnego wyłączenia rurociągu Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej Orlen poinformował w sobotę (12 września 2026 r.), że dostawy surowca do rafinerii jego grupy są realizowane bez zakłóceń. Dodano, że koncern dywersyfikuje źródła dostaw i rozwija własne wydobycie.

Centrum danych
Nowe technologie

PIE: Polska produkuje głównie podstawowe komponenty do centrów danych

Budowa centrum przetwarzania danych wymaga zakupu i instalacji kilkuset produktów, z których 655 określanych jest jako kluczowe, a ze wstępnej analizy wynika, że znaczna część komponentów będzie musiała być do Polski sprowadzana - uważają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.