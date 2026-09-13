Regionalne porty lotnicze odgrywają coraz większą rolę w polskim systemie transportowym, a ich perspektywy rozwoju pozostają korzystne – ocenił Bank Gospodarstwa Krajowego w raporcie. Zwrócił uwagę, że tempo rozwoju poszczególnych lotnisk będzie coraz bardziej zróżnicowane.

Regionalne porty lotnicze odgrywają coraz większą rolę w polskim systemie transportowym, a ich perspektywy rozwoju pozostają korzystne – ocenił Bank Gospodarstwa Krajowego w raporcie. Zwrócił uwagę, że tempo rozwoju poszczególnych lotnisk będzie coraz bardziej zróżnicowane.

Coraz więcej pasażerów korzysta z polskich lotnisk

W raporcie zwrócono uwagę, że liczba pasażerów na polskich lotniskach wzrosła z 8,8 mln osób w 2004 r. do 66,1 mln podróżnych w 2025 r. Jednocześnie udział regionalnych portów w obsłudze ruchu pasażerskiego wzrósł z 33 proc. do 64 proc.

Za zdecydowaną większość ruchu na lotniskach regionalnych odpowiada sześć największych portów regionalnych – Kraków, Gdańsk, Katowice, Poznań i Modlin, gdzie w ub. roku obsłużono 38,7 mln pasażerów.

Dla porównania na lotnisku Chopina w Warszawie odprawiono 24,1 mln pasażerów, a przez osiem mniejszych lotnisk przeszło 3,3 mln osób.

BGK: rynek lotniczy będzie dalej rósł

Według BGK perspektywy rozwoju regionalnych portów lotniczych pozostają korzystne.

„Prognozy wskazują na stabilny wzrost globalnego i europejskiego rynku lotniczego. Poprawa zamożności społeczeństwa, rosnąca mobilność mieszkańców, rozwój turystyki oraz utrzymująca się silna pozycja przewoźników niskokosztowych powinny wspierać dalszy wzrost liczby pasażerów” – wskazał bank.

Bank podkreślił, że zgodnie ze średnioterminową prognozą Eurocontrol ruch na polskich lotniskach w latach 2026–2032 ma rosnąć w tempie 2,5 proc. rocznie. W przypadku regionalnych portów lotniczych dynamika ma być wyższa i wynieść 2,9 proc.

Jednocześnie raport wskazuje, że tempo rozwoju poszczególnych lotnisk będzie coraz bardziej zróżnicowane.

„Największy potencjał wzrostu mają porty obsługujące silne gospodarczo metropolie i regiony turystyczne. Zarządzający portami lotniczymi dążą ponadto do dywersyfikacji źródeł przychodów poprzez m.in. obsługę ruchu cargo, budowę obiektów do przeglądów i napraw samolotów (MRO) czy wykorzystanie znacznych powierzchni do produkcji zielonej energii” – dodano.

IATA prognozuje 93 mln pasażerów w 2032 roku

W raporcie podkreślono, że zgodnie z prognozą Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) liczba pasażerów w Polsce ma rosnąć o 5 proc. rocznie i w 2032 r. osiągnąć 93 mln. Z tej liczby 62 mln pasażerów ma korzystać z lotnisk regionalnych.

Zdaniem IATA w 2040 r. łączna liczba pasażerów w Polsce ma wynieść 114 mln, w tym 41 mln w CPK i 74 mln w portach regionalnych.