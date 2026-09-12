Zameczek Myśliwski w Promnicach, jeden z najcenniejszych zabytków Górnego Śląska, przechodzi ostatni etap gruntownej rewitalizacji. Całkowity koszt inwestycji może wynieść około 36 mln zł, a obiekt ma zostać udostępniony publiczności pod koniec pierwszego kwartału 2027 roku jako nowoczesna przestrzeń muzealno-edukacyjna.

Zameczek Myśliwski w Promnicach, jeden z najcenniejszych zabytków Górnego Śląska, przechodzi ostatni etap gruntownej rewitalizacji. Całkowity koszt inwestycji może wynieść około 36 mln zł, a obiekt ma zostać udostępniony publiczności pod koniec pierwszego kwartału 2027 roku jako nowoczesna przestrzeń muzealno-edukacyjna.

Koszt i finansowanie inwestycji

Remont zameczku może ostatecznie zamknąć się kwotą w granicach 36 mln zł. Większość środków pochodzi z budżetu województwa śląskiego oraz dotacji celowych przeznaczonych na ochronę zabytków.

– Inwestycje w kulturę i ochronę zabytków to priorytet dla samorządu województwa. A Zameczek Myśliwski w Promnicach to jeden z najcenniejszych i najbardziej unikatowych zabytków Górnego Śląska – podkreśliła podczas konferencji prasowej Joanna Bojczuk, wicemarszałek województwa śląskiego.

Jak dodała wicemarszałek Joanna Bojczuk inwestycja ma fundamentalne znaczenie historyczne, architektoniczne, przyrodnicze oraz wizerunkowe dla regionu, stanowiąc kluczowy element tożsamości kulturowej dawnej ziemi pszczyńskiej.

Harmonogram prac i zakres modernizacji

Rewitalizacja rozpoczęła się po przejęciu obiektu przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie w 2018 roku. Obiekt jest obecnie całkowicie wyłączony ze zwiedzania.

Prace przebiegały wieloetapowo:

Lata 2021–2022 – kompleksowy remont dachu z przywróceniem historycznego pokrycia z naturalnego łupka oraz zabezpieczenie fundamentów i piwnic przed wilgocią

Od 2023 roku – renowacja wnętrz i elewacji, z dbałością o każdy detal architektoniczny, w tym odtworzenie historycznych angielskich tapet na ścianach

Obecny etap – odtworzenie gabinetu cesarza oraz dostosowanie przestrzeni do celów wystawienniczych i edukacyjnych

Pełne zakończenie projektu wraz z otwarciem nowej działalności muzealno-edukacyjnej nastąpi prawdopodobnie pod koniec pierwszego kwartału 2027 roku.

Nowe funkcje zabytku

Po zakończeniu inwestycji dawny zameczek Hochbergów powróci w zupełnie nowej odsłonie.

– Przestrzeń zostanie w pełni dostosowana do celów wystawienniczych, edukacyjnych oraz do potrzeb współczesnej publiczności odwiedzającej to miejsce – zapowiada Maciej Kluss, dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Zameczek nie będzie pełnić funkcji hotelu ani restauracji – ma służyć przede wszystkim celom muzealnym, edukacyjnym i kulturalnym.