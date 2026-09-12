Kraj i Świat

Zameczek Myśliwski w Promnicach wraca do życia. Otwarcie planowane na wiosnę 2027 r.

Zameczek Myśliwski w Promnicach, jeden z najcenniejszych zabytków Górnego Śląska, przechodzi ostatni etap gruntownej rewitalizacji. Całkowity koszt inwestycji może wynieść około 36 mln zł, a obiekt ma zostać udostępniony publiczności pod koniec pierwszego kwartału 2027 roku jako nowoczesna przestrzeń muzealno-edukacyjna.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

12 września 2026, 10:27
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UMWS

Zameczek Myśliwski w Promnicach

fot: UMWS

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Zameczek Myśliwski w Promnicach, jeden z najcenniejszych zabytków Górnego Śląska, przechodzi ostatni etap gruntownej rewitalizacji. Całkowity koszt inwestycji może wynieść około 36 mln zł, a obiekt ma zostać udostępniony publiczności pod koniec pierwszego kwartału 2027 roku jako nowoczesna przestrzeń muzealno-edukacyjna.

Koszt i finansowanie inwestycji

Remont zameczku może ostatecznie zamknąć się kwotą w granicach 36 mln zł. Większość środków pochodzi z budżetu województwa śląskiego oraz dotacji celowych przeznaczonych na ochronę zabytków.

– Inwestycje w kulturę i ochronę zabytków to priorytet dla samorządu województwa. A Zameczek Myśliwski w Promnicach to jeden z najcenniejszych i najbardziej unikatowych zabytków Górnego Śląska – podkreśliła podczas konferencji prasowej Joanna Bojczuk, wicemarszałek województwa śląskiego.

Jak dodała wicemarszałek Joanna Bojczuk inwestycja ma fundamentalne znaczenie historyczne, architektoniczne, przyrodnicze oraz wizerunkowe dla regionu, stanowiąc kluczowy element tożsamości kulturowej dawnej ziemi pszczyńskiej.

Harmonogram prac i zakres modernizacji

Rewitalizacja rozpoczęła się po przejęciu obiektu przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie w 2018 roku. Obiekt jest obecnie całkowicie wyłączony ze zwiedzania.

Prace przebiegały wieloetapowo:

  • Lata 2021–2022 – kompleksowy remont dachu z przywróceniem historycznego pokrycia z naturalnego łupka oraz zabezpieczenie fundamentów i piwnic przed wilgocią
  • Od 2023 roku – renowacja wnętrz i elewacji, z dbałością o każdy detal architektoniczny, w tym odtworzenie historycznych angielskich tapet na ścianach
  • Obecny etap – odtworzenie gabinetu cesarza oraz dostosowanie przestrzeni do celów wystawienniczych i edukacyjnych

Pełne zakończenie projektu wraz z otwarciem nowej działalności muzealno-edukacyjnej nastąpi prawdopodobnie pod koniec pierwszego kwartału 2027 roku.

Nowe funkcje zabytku

Po zakończeniu inwestycji dawny zameczek Hochbergów powróci w zupełnie nowej odsłonie.

– Przestrzeń zostanie w pełni dostosowana do celów wystawienniczych, edukacyjnych oraz do potrzeb współczesnej publiczności odwiedzającej to miejsce – zapowiada Maciej Kluss, dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Zameczek nie będzie pełnić funkcji hotelu ani restauracji – ma służyć przede wszystkim celom muzealnym, edukacyjnym i kulturalnym.

Zameczek z 1861 roku

Zameczek Myśliwski w Promnicach został wzniesiony w 1861 roku z inicjatywy księcia Jana Henryka XI Hochberga. Obiekt powstał w sercu dawnej Puszczy Pszczyńskiej jako leśna rezydencja o przeznaczeniu myśliwskim i reprezentacyjnym, zastępując wcześniejszy dworek należący do rodu Promnitzów.

Dziś stanowi unikat na szlaku zabytków regionu i kluczowy element dziedzictwa kulturowego ziemi pszczyńskiej.

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promnice Zameczek w Promnicach województwo śląskie Joanna Bojczuk

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