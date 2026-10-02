W Bielskim Centrum Kultury odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki, podczas których wręczono Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w 2026 roku. Wyróżnienia trafiły do osób i instytucji, które promują lokalne atrakcje i budują turystyczną markę regionu.

W Bielskim Centrum Kultury odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki, podczas których wręczono Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w 2026 roku. Wyróżnienia trafiły do osób i instytucji, które promują lokalne atrakcje i budują turystyczną markę regionu.

Uroczystość w stolicy kultury

Gospodarzem tegorocznych obchodów była Bielsko-Biała – Polska Stolica Kultury 2026. Dyplomy wyróżnionym wręczyli Joanna Bojczuk, wicemarszałek Województwa Śląskiego, oraz radny Sejmiku Województwa Śląskiego Rafał Ryplewicz. W wydarzeniu uczestniczył również prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Światowy Dzień Turystyki, ustanowiony w 1979 roku przez Światową Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki (UNWTO) i po raz pierwszy obchodzony w 1980 roku, jest świętem wszystkich związanych z turystyką – od pracowników administracji i branży hotelowo-gastronomicznej, przez działaczy organizacji turystycznych, po właścicieli atrakcji. [Urząd Marszałkowski] Dla jednych to źródło dochodu, dla innych pasja i możliwość dzielenia się pomysłami na spędzanie wolnego czasu.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje wojewódzkie obchody w różnych, atrakcyjnych turystycznie miejscach regionu.

Kto otrzymał wyróżnienia

W kategorii „Osobowość turystyczna roku” główne wyróżnienie zdobył Grzegorz Jania, od lat zaangażowany w rozwój turystyki w Bielsku-Białej, Beskidach i całym województwie. W tej samej kategorii doceniono również Natalię Hołyk (promocja Krainy Górnej Odry), Marka Wojcika i Andrzeja Rygulskiego.

W obszarze działalności społecznej główne wyróżnienie trafiło do Bogdana Sroki, który od 2002 roku kieruje Bielską Szkołą Przemysłową, a od 25 lat stoi na czele Oddziału Beskidzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Nagrodzono także Krzysztofa Głosa (PTTK Ruda Śląska), Joannę Pietraszko, Regionalną Fundację Turystyki i Krajoznawstwa PTTK, Piotra Dzikię oraz Janinę i Stanisława Górę.

W kategorii działalności biznesowej wyróżniono m.in. Marię Pietruszkę, właścicielkę restauracji Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki w Wiśle (Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”), Hotel Crystal Mountain w Wiśle, Małgorzatę Drewniok, Justynę Dudek, Biuro Podróży IW Travel oraz Skoczowską Fabrykę Kapeluszy Polkap.

Tytuł „Przedsięwzięcie turystyczne roku” zdobyła spółka Skolnity za otwarcie Wieży Widokowej Skolnity wraz ze ścieżką w koronach drzew. [slask.online:12] Wyróżnienia przyznano także PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie za organizację 66. Rajdu Turystycznego „Śladami Beskidzkiego Oddziału PTTK”.

W gronie instytucji szczególnie wyróżniono Akademię Górnośląską im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, a także Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego, Częstochowską Organizację Turystyczną, PTTK Oddział w Mikołowie, Fundację Europa House oraz Regionalny Punkt Informacji Turystycznej Halo! Rybnik.

Uroczystość zakończył koncert piosenek Marii Koterbskiej „Koterbska on Broadway” w wykonaniu Barbary Kurdej-Szatan i Katarzyny Kurdej-Manii oraz Bielskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Mateusza Walacha.

