Środki unijne na rewitalizację obiektu pozyskał Klub Sportowy Skarpa Bytom. Po zakończeniu prac obiekt przy ul. Tuwima w Bytomiu ma przypominać o tradycji i górniczej historii dzielnicy Rozbark. Sam obiekt pochodzi z 1900 roku.

- W budynku, który wydzierżawiliśmy od Gminy Bytom w 2025 roku, planujemy m.in. utworzyć Izbę Tradycji, Izbę Przyszłości i Mieszkanie Rozbarskie w rozbudowanej formie. Docelowo w przyszłości w budynku centrali telefonicznej powstaną mieszkania dla osób starszych. Obiekt zostanie także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mówi Dobromir Bujak, prezes KS Skarba Bytom.

W ramach dotychczasowych prac usunięto stare instalacje, ściany działowe i drewnianą klatkę schodową, a także pogłębiono i zabezpieczono piwnicę. Następnie wzniesiono nową konstrukcję wewnętrzną, w tym szyb windy oraz żelbetowe schody, ogrodzono teren i częściowo odnowiono ceglaną elewację. Obecnie trwają zaawansowane prace wykończeniowe i instalacyjne oraz renowacja detali historycznych. W ramach inwestycji przeprowadzony będzie też remont dachu.

Budynek po dyrekcji kopalni Rozbark ma zostać wyremontowany do końca 2027 roku. Do tego czasu ma też zostać zagospodarowany otaczający go teren. Wartość całego projektu to prawie 17,5 mln zł., z czego 13,6 mln zł pochodzi z dofinansowania zewnętrznego, w tym 12,2 ze środków Unii Europejskiej.