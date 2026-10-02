Trzęsienie w zarządzie czołowego przewoźnika węgla

Monika Starecka, kierująca zarządem spółki, deklaruje współpracę z zarządcą oraz radą nadzorczą, aby wypracować porozumienie z wierzycielami, zakończyć postępowanie sanacyjne i stworzyć solidne podstawy dla dalszego rozwoju PKP Cargo.

Monika Starecka, kierująca zarządem spółki, deklaruje współpracę z zarządcą oraz radą nadzorczą, aby wypracować porozumienie z wierzycielami, zakończyć postępowanie sanacyjne i stworzyć solidne podstawy dla dalszego rozwoju PKP Cargo.

Mocne trzęsienie w zarządzie PKP Cargo. Prezes Zbigniew Prus oraz jego zastępcy - Paweł Miłek i Michał Łotoszyński, zrezygnowali w czwartek, 1 października z pełnienia swoich funkcji.

Zmiany personalne nie wpływają na kierunek prowadzonej restrukturyzacji ani bieżącą działalność operacyjną PKP Cargo – podała w komunikacie spółka.

- Spółka kontynuuje realizację przewozów, obsługę klientów oraz prowadzi działania przewidziane w zatwierdzonym Planie Restrukturyzacyjnym. Równolegle prowadzone są dalsze prace nad propozycjami układowymi oraz rozmowy z wierzycielami, których celem jest wypracowanie porozumienia umożliwiającego zakończenie postępowania sanacyjnego – uściśliła Monika Starecka, członkini rady nadzorczej spółki, która od piątki, 2 października pełni obowiązki prezesa zarządu,

"Będę ściśle współpracować z zarządcą oraz radą nadzorczą, aby wypracować porozumienie z wierzycielami, zakończyć postępowanie sanacyjne i stworzyć solidne podstawy dla dalszego rozwoju PKP Cargo. Wierzę, że dzięki dotychczasowym efektom działań naprawczych oraz zaangażowaniu całego zespołu możemy przywrócić spółkę na trwałą ścieżkę wzrostu i umocnić jej pozycję na zmieniającym się rynku kolejowych przewozów towarowych" - dodała.

Decyzja o rezygnacji zarządu jest związana - jak podano - z wydanym przez sąd postanowieniem z dnia 29 września 2026 r. o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie przez PKP Cargo zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.