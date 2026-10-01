Kraj i Świat

Do połowy września zarejestrowano ponad 207 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa

Zespoły CSIRT NASK, CSIRT GOV oraz CSIRT MON do połowy września zarejestrowały ponad 207 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa - poinformował w czwartek Michał Strzelczyk z Ministerstwa Cyfryzacji (MC). Liczba ta wzrośnie w związku ze zwiększoną aktywnością oszustów w okresie wyprzedaży - dodał.

Pap

1 października 2026, 14:26
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Europejczycy mają duże obawy co do bezpieczeństwa cybernetycznego

fot: ARC

Zespoły CSIRT NASK, CSIRT GOV oraz CSIRT MON do połowy września zarejestrowały ponad 207 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa - poinformował w czwartek Michał Strzelczyk z Ministerstwa Cyfryzacji (MC). Liczba ta wzrośnie w związku ze zwiększoną aktywnością oszustów w okresie wyprzedaży - dodał.

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa z 2018 r. ustanowiła trzy krajowe Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego: CSIRT NASK, CSIRT GOV oraz CSIRT MON. 

Przestępczość w cyberprzestrzeni

Jak mówił podczas 8. Forum Cyberbezpieczeństwa wicedyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w MC Michał Strzelczyk, do połowy września br. CSIRT-y zarejestrowały 207 tys. 675 incydentów.  

Dodał, że resort przewiduje dalszy wzrost liczby incydentów w końcówce roku, w związku z okresem wyprzedaży związanych m.in. z Black Friday oraz świętami Bożego Narodzenia, kiedy to nasila się aktywność oszustów. 

Strzelczyk przypomniał, że w 2025 r. CSIRT-y zarejestrowały blisko 273 tys. incydentów, co stanowiło wzrost o 144 proc., w stosunku do roku 2024. 

W tym roku resort nie spodziewa się już skokowego wzrostu zarejestrowanych incydentów, a raczej stabilizacji - mówił przedstawiciel MC. 

Zauważył, że 90 proc. zgłaszanych incydentów stanowią oszustwa internetowe. Dodał, że najwięcej zdarzeń trafia do CSIRT NASK, ponieważ pełni on funkcję instytucji "ostatniej szansy" i przyjmuje zgłoszenia m.in. od osób fizycznych.  

Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, do zadań CSIRT-ów NASK, GOV i MON należą m.in. rejestracja i obsługa incydentów bezpieczeństwa komputerowego oraz monitorowanie zagrożeń. Do głównych zadań zespołu CSIRT NASK należy rejestrowanie i obsługa zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci; CSIRT GOV prowadzony jest przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zajmuje się m.in. incydentami w administracji rządowej; a CSIRT MON - zdarzeniami w podmiotach podległych Ministrowi Obrony Narodowej. W czwartek trwa drugi dzień 8. edycji Forum Cyberbezpieczeństwa, organizowanego przez Ministerstwo cyfryzacji w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Polska Agencja Prasowa objęła wydarzenie patronatem medialnym.

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