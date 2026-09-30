Pełczyńska-Nałęcz: Podpisałam ostatni, dziewiąty wniosek z KPO

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w środę, że podpisała ostatni, dziewiąty wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy, a jego wartość wynosi 55 mld zł.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w środę, że podpisała ostatni, dziewiąty wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy, a jego wartość wynosi 55 mld zł.

- Dzisiaj podpisałam ostatni wniosek z KPO, dziewiąty, z samego rana, żeby przeszedł przez wszystkie systemy. To największy wniosek, bo na 55 mld zł. To jest ostatni, dziewiąty wniosek - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na antenie Polskiego Radia.

Jak dodała, pierwszy wniosek podpisała ponad dwa i pół roku temu. Wówczas - jak mówiła - przy dwuletnim opóźnieniu pojawiały się oceny, że uda się zrealizować 60 czy 70 proc. programu.

- Ja dzisiaj podpisałam dziewiąty wniosek i wiemy, że 100 proc. tych inwestycji zostało zrobionych - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Polska zrealizowała wszystkie 272 kamienie milowe

Na początku września wiceminister funduszy Jan Szyszko zapowiedział, że we wrześniu Polska złoży ostatni wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Według niego, pieniądze te napłyną do Polski na przełomie roku i zostanie z nich sfinansowana budowa schronów.

Szyszko mówił też wtedy, że Polska zrealizowała wszystkie 272 kamienie milowe zapisane w KPO i wykorzysta każdą złotówkę z części bezzwrotnej planu na 107 mld zł (25 mld euro). Największa transza środków z KPO trafiła do Polski w grudniu 2024 r. i wyniosła 40 mld zł (9,4 mld euro).

Dzięki wsparciu z KPO powstało m.in. ponad 26 tys. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, doprowadzono szybki internet do około 261,5 tys. gospodarstw domowych, wybudowano 15 obwodnic wokół małych i średnich miast, do miast dostarczono 1095 nowych autobusów zeroemisyjnych, odebrano 323 nowoczesnych lokomotyw i wagonów i zakończono modernizację lub rewitalizację prawie 300 km linii kolejowych.

Celem KPO jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Polska ma otrzymać z tego programu ok. 233 mld zł (54,71 mld euro), w tym ok. 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i ok. 126 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek. Łącznie do tej pory Polska otrzymała z KPO ponad 124 mld zł.