Ministra klimatu i środowiska (MKiŚ) Paulina Hennig-Kloska na spotkaniu ministrów ds. środowiska Trójkąta Weimarskiego we Francji opowiedziała się za dalszym odroczeniem wejścia w życie ETS2 - poinformował resort we wtorek. Jak podało ministerstwo, Paulina Hennig-Kloska wzięła udział w spotkaniu ministrów ds. środowiska Trójkąta Weimarskiego, które odbyło się 28-29 września 2026 r. w Chambord we Francji.

Ministra klimatu i środowiska (MKiŚ) Paulina Hennig-Kloska na spotkaniu ministrów ds. środowiska Trójkąta Weimarskiego we Francji opowiedziała się za dalszym odroczeniem wejścia w życie ETS2 - poinformował resort we wtorek. Jak podało ministerstwo, Paulina Hennig-Kloska wzięła udział w spotkaniu ministrów ds. środowiska Trójkąta Weimarskiego, które odbyło się 28-29 września 2026 r. w Chambord we Francji.

Jednym z głównych tematów rozmów były toczące się negocjacje ws. rewizji EU ETS, który ma objąć paliwa wykorzystywane w budynkach i transporcie drogowym. Hennig-Kloska na spotkaniu opowiedziała się za dalszym odroczeniem wejścia w życie tego rozwiązania, aby państwa członkowskie mogły wcześniej przeprowadzić potrzebne inwestycje i zapewnić ochronę najbardziej narażonym gospodarstwom domowym - podano.

Podczas rozmów szefowa MKiŚ zwróciła też uwagę, że koszty ETS2 mogą bezpośrednio obciążyć gospodarstwa domowe, kierowców i małe firmy.

"Transformacja energetyczna musi jednocześnie chronić klimat, wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne i budować siłę europejskiego przemysłu. Nie może jednak oznaczać dla obywateli wyłącznie kolejnych kosztów - musimy zapewnić im dostęp do realnych, przystępnych cenowo rozwiązań. Współpraca Polski, Francji i Niemiec daje nam szansę, by wspólnie wypracować rozwiązania, które połączą ambicje klimatyczne z bezpieczeństwem i rozwojem gospodarczym" - wskazała ministra, cytowana w komunikacie.

Wzmacnianie europejskiego przemysłu

Ministrowie Trójkąta Weimarskiego rozmawiali również o wzmacnianiu europejskiego przemysłu. Szefowa MKiŚ podkreśliła, że dekarbonizacja przemysłu wymaga uwzględnienia różnych punktów wyjścia państw członkowskich, realiów rynkowych oraz zasady neutralności technologicznej. Dotyczy to między innymi sektora motoryzacyjnego.

Ministra wskazała również, że unijne regulacje powinny zachęcać do inwestowania i prowadzenia produkcji w Europie - poinformował resort.

Dodał, że ministrowie zwrócili uwagę na znaczenie odpowiedniej infrastruktury ładowania aut elektrycznych. Rozmawiali też o konieczności uwzględnienia innych skutecznych technologii nisko- i zeroemisyjnych w planach Wspólnoty. Przedstawiciele Polski, Niemiec i Francji dyskutowali ponadto o ochronie różnorodności biologicznej i odbudowie ekosystemów.

Ministra Paulina Hennig-Kloska przedstawiła polskie działania związane z tworzeniem nowych rezerwatów przyrody. Mówiła również o pracach nad Krajowym Planem Odbudowy Zasobów Przyrodniczych. Wskazała m.in., że uruchomiono 450 mln zł na renaturyzację przekształconych cieków wodnych i obszarów zależnych od wód, w tym mokradeł. Rozmowy dotyczyły także zbliżających się konferencji COP31 i COP17.

ETS to system handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. Mechanizm został wprowadzony przez Unię Europejską, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych (głównie CO2) poprzez nadanie im ceny. Od 2028 r. ma wejść w życie ETS2, który prawami do emisji obejmie m.in. transport czy budownictwo. W sierpniu br. Komisja Europejska zaproponowała reformę systemu handlu emisjami, która miałaby obowiązywać w kolejnej dekadzie, czyli w latach 2030-40. Jedna z propozycji przewiduje, że państwa UE przeznaczałyby co najmniej 50 proc. przychodów z aukcji ETS na inwestycje w dekarbonizację sektorów objętych systemem.