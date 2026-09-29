Sytuacja materialna gospodarstw domowych poprawiła się w 2025 r. wobec roku poprzedniego. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wzrósł nominalnie o 10,5 proc. do 3 tys. 500 zł, podczas gdy wydatki zwiększyły się o 7,3 proc. do 2 tys. 15 zł na osobę - podał we wtorek GUS.

Sytuacja materialna gospodarstw domowych poprawiła się w 2025 r. wobec roku poprzedniego. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wzrósł nominalnie o 10,5 proc. do 3 tys. 500 zł, podczas gdy wydatki zwiększyły się o 7,3 proc. do 2 tys. 15 zł na osobę - podał we wtorek GUS.

W publikacji "Budżety gospodarstw domowych w 2025 r.ť GUS poinformował, że dochód rozporządzalny na osobę był wyższy realnie o 6,7 proc. niż rok wcześniej, a wydatki wzrosły realnie o 3,6 proc. Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym obniżył się do 57,6 proc. z 59,3 proc. w 2024 r.

Najniższe dochody osiągały gospodarstwa rencistów

Najwyższe przeciętne dochody i wydatki odnotowano w gospodarstwach osób pracujących na własny rachunek poza rolnictwem. Dochód na osobę wyniósł tam 4 tys. 198 zł miesięcznie, a wydatki 2 tys. 270 zł. Z kolei najniższe dochody osiągały gospodarstwa rencistów - 2 tys. 541 zł na osobę, natomiast najniższe wydatki ponosili rolnicy - 1 tys. 359 zł na osobę.

Jak wskazał GUS, w strukturze wydatków największy udział miały wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, które stanowiły 25,1 proc. wszystkich wydatków gospodarstw domowych. Drugą najważniejszą pozycją było użytkowanie mieszkania lub domu oraz nośniki energii - z udziałem 19,4 proc.

GUS zwrócił uwagę na utrzymujące się różnice między gospodarstwami o najniższych i najwyższych dochodach. W grupie 20 proc. najmniej zamożnych osób wydatki na żywność oraz mieszkanie i energię pochłaniały połowę budżetu domowego, podczas gdy w grupie najlepiej sytuowanej udział tych wydatków wynosił 37,1 proc.

Zmniejszyły się dysproporcje między miastem a wsią

Dochód rozporządzalny mieszkańców miast był średnio o 6,8 proc. wyższy od średniej krajowej, podczas gdy na wsi pozostawał o 10 proc. niższy. Najwyższe dochody notowano w miastach liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców, gdzie przewyższały one średnią krajową o 30,2 proc.

W podziale regionalnym dochody wyższe od przeciętnej krajowej wystąpiły w województwach: mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Natomiast przeciętne miesięczne wydatki powyżej średniej dla Polski odnotowano w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, śląskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, lubelskim i zachodniopomorskim.

Najlepszą sytuacją materialną charakteryzowały się małżeństwa bez dzieci na utrzymaniu, których dochody na osobę były o 33,8 proc. wyższe od średniej krajowej. Najtrudniejsza sytuacja dotyczyła małżeństw wychowujących troje lub więcej dzieci, gdzie dochód na osobę był o 26,6 proc. niższy od przeciętnego w kraju.

Więcej nabiału, mniej cukru

W 2025 r. wzrosło spożycie części produktów żywnościowych. Najsilniej zwiększyło się spożycie serów i twarogów (o 3,8 proc.), tłuszczów zwierzęcych (o 2,5 proc.) oraz makaronów (o 2,4 proc.).

Największy spadek odnotowano w przypadku cukru (o 14,5 proc.), tłuszczów roślinnych (o 4,8 proc.) oraz mięsa drobiowego (o 4,5 proc.). GUS podał również, że poprawiła się subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

Odsetek gospodarstw oceniających swoją sytuację jako dobrą lub raczej dobrą wzrósł do 59,2 proc. z 57,7 proc. rok wcześniej. Udział ocen negatywnych wyniósł 4,2 proc. Według badania zmniejszała się także skala pomocy udzielanej przez polskie gospodarstwa domowe mieszkańcom Ukrainy. Odsetek gospodarstw deklarujących taką pomoc spadł z 69,3 proc. w pierwszym kwartale 2022 r. do 3,6 proc. w czwartym kwartale 2025 r. Najczęstszą formą wsparcia pozostawały dary rzeczowe oraz pomoc finansowa.