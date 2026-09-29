Jarosław Wieszołek, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń, był gościem studia netTG.pl na Future Mining Forum & Expo. W rozmowie mówi o tym, co dzieje się z terenami po zamkniętych kopalniach, o współpracy z samorządami oraz o planach wobec terenów po kopalniach Krupiński i Makoszowy.