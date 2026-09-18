Rozmowa netTG.pl - odcinek 64 - Anna Sobieraj-Kozakiewicz | Wiceprezes KGHM
Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes zarządu KGHM do spraw aktywów zagranicznych, była gościnią studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o liście intencyjnym z koncernem BHP, przyszłości chilijskiej kopalni Sierra Gorda oraz o roli aktywów zagranicznych w rozwoju spółki.
Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes zarządu KGHM do spraw aktywów zagranicznych, była gościnią studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o liście intencyjnym z koncernem BHP, przyszłości chilijskiej kopalni Sierra Gorda oraz o roli aktywów zagranicznych w rozwoju spółki.