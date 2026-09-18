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Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes zarządu KGHM do spraw aktywów zagranicznych, była gościnią studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o liście intencyjnym z koncernem BHP, przyszłości chilijskiej kopalni Sierra Gorda oraz o roli aktywów zagranicznych w rozwoju spółki.

Monika Krezel

Rozmawiała: Monika Krężel

18 września 2026, 13:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes zarządu KGHM do spraw aktywów zagranicznych, była gościnią studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o liście intencyjnym z koncernem BHP, przyszłości chilijskiej kopalni Sierra Gorda oraz o roli aktywów zagranicznych w rozwoju spółki.

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