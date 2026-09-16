Rozmowa netTG.pl - odcinek 62 - Leszek Pietraszek | Przewodniczący GZM. Co z centrum kosmicznym w kopalni Wujek?
Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, był gościem studia nettg.pl na Future Mining Forum & Expo. W rozmowie mówi o planach przekształcenia kopalni Wujek w centrum kosmiczne, o przyszłości przemysłu ciężkiego na Śląsku oraz o kolei metropolitalnej, która ma ruszyć wcześniej, niż zakładano.
Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, był gościem studia nettg.pl na Future Mining Forum & Expo. W rozmowie mówi o planach przekształcenia kopalni Wujek w centrum kosmiczne, o przyszłości przemysłu ciężkiego na Śląsku oraz o kolei metropolitalnej, która ma ruszyć wcześniej, niż zakładano.