Zapraszamy na rozmowę z posłem Maciejem Tomczykiewiczem (KO), z którym omawiamy trudną sytuację finansową Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz wyzwania stojące przed jej restrukturyzacją. Dyskutujemy także o nadchodzącej kampanii wyborczej i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji do szerzenia dezinformacji.