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Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

1 października 2026, 12:22

Prof. Arkadiusz Kustra, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie, w rozmowie z netTG.pl mówi o przyszłości górnictwa, nowej roli inżyniera górnika i o tym, jak zmienia się kształcenie na dawnym Wydziale Górniczym.

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agh Akademia Górniczo-Hutnicza arkadiusz kustra górnictwo

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