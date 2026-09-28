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Mirosław Skibski, dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w rozmowie z netTG.pl mówi o tym, jak powstają comiesięczne dane o węglu, co najlepiej pokazuje kondycję branży i jak liczby oddają społeczną stronę transformacji Śląska.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

28 września 2026, 10:13
źródło: portal gospodarka i ludzie

Mirosław Skibski, dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w rozmowie z netTG.pl mówi o tym, jak powstają comiesięczne dane o węglu, co najlepiej pokazuje kondycję branży i jak liczby oddają społeczną stronę transformacji Śląska.

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