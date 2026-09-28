Rozmowa netTG.pl - odcinek 70 - Mirosław Skibski | Dyrektor oddziału ARP w Katowicach. Jak powstają dane dotyczące węgla?
Mirosław Skibski, dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w rozmowie z netTG.pl mówi o tym, jak powstają comiesięczne dane o węglu, co najlepiej pokazuje kondycję branży i jak liczby oddają społeczną stronę transformacji Śląska.
Mirosław Skibski, dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w rozmowie z netTG.pl mówi o tym, jak powstają comiesięczne dane o węglu, co najlepiej pokazuje kondycję branży i jak liczby oddają społeczną stronę transformacji Śląska.