Rozmowa netTG.pl - odcinek 63 - Zbigniew Bryja | Wiceprezes zarządu KGHM
Zbigniew Bryja, wiceprezes KGHM Polska Miedź do spraw rozwoju, był gościem studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o strategii spółki sięgającej roku 2065, budowie nowych szybów i inwestycjach, które mają zapewnić wydobycie miedzi na kolejne dekady.
Zbigniew Bryja, wiceprezes KGHM Polska Miedź do spraw rozwoju, był gościem studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o strategii spółki sięgającej roku 2065, budowie nowych szybów i inwestycjach, które mają zapewnić wydobycie miedzi na kolejne dekady.