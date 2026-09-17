Podczas Future Mining 2026 rozmawialiśmy z wiceprezesem Lubelskiego Węgla Bogdanka Sławomirem Krenczykiem o sytuacji ekonomicznej spółki i jej zdolności do działania bez wsparcia publicznego. Wiceprezes mówi o jednostkowym koszcie wydobycia, który jest niższy niż u konkurencji, o gotowości do konkurowania z cenami światowymi oraz o perspektywie rentownej działalności w najbliższych latach.