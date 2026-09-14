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Robert Passia

Robert Passia

14 września 2026, 09:22
źródło: portal gospodarka i ludzie

Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej, był gościem studia netTG.pl podczas Future Mining Expo. Pytaliśmy o zapotrzebowanie na węgiel w 2026 roku, plany wydobywcze spółki i o przebieg procesu transformacji w PGG. 

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