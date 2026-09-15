Rozmowa netTG.pl - odcinek 61 - Wojciech Saługa | Marszałek woj. śląskiego. Czy przemysł ma jeszcze znaczenie dla śląskiej gospodarki?
Gościem studia netTG.pl na Future Mining Forum & Expo był marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa. Pytaliśmy o znaczenie węgla dla polskiej energetyki, rolę przemysłu w gospodarce woj. śląskiego i rozwój kolei w regionie.
Gościem studia netTG.pl na Future Mining Forum & Expo był marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa. Pytaliśmy o znaczenie węgla dla polskiej energetyki, rolę przemysłu w gospodarce woj. śląskiego i rozwój kolei w regionie.