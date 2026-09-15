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Rozmowa netTG.pl - odcinek 61 - Wojciech Saługa | Marszałek woj. śląskiego. Czy przemysł ma jeszcze znaczenie dla śląskiej gospodarki?

Gościem studia netTG.pl na Future Mining Forum & Expo był marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa. Pytaliśmy o znaczenie węgla dla polskiej energetyki, rolę przemysłu w gospodarce woj. śląskiego i rozwój kolei w regionie.

Robert Passia

Robert Passia

15 września 2026, 08:44
źródło: portal gospodarka i ludzie

Gościem studia netTG.pl na Future Mining Forum & Expo był marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa. Pytaliśmy o znaczenie węgla dla polskiej energetyki, rolę przemysłu w gospodarce woj. śląskiego i rozwój kolei w regionie.

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