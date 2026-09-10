Z Adamem Kowalskim, koordynatorem projektu „Wielki Piec Huty Pokój - Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej” rozmawiam m.in. o tym na jakim etapie jest cała inwestycja i kiedy zostanie zakończona. A także czym ma być Wielki Piec po jego rewitalizacji i jaką historię ma opowiadać.