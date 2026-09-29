Domański: Nie ma miejsca na zwiększanie wydatków publicznych w 2027 r.
Polska nie ma możliwości zwiększenia wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami - poinformował minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z Bloombergiem.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Andrzej Domański
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Polska nie ma możliwości zwiększenia wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami - poinformował minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z Bloombergiem.
Minister określił też politykę fiskalną jako wyzwanie dla rządu.
Nie widzę miejsca na żadne prezenty, które zwiększyłyby wydatki publiczne w nadchodzącym roku - powiedział minister finansów.
Domański odniósł się również do osłabienia złotego, wskazując, że wynika ono przede wszystkim z czynników globalnych.
Moją pracą jest się martwić, ale na szczęście lekkie osłabienie złotego nie zabije gospodarki - powiedział minister.