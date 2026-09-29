Kraj i Świat

Domański: Nie ma miejsca na zwiększanie wydatków publicznych w 2027 r.

Polska nie ma możliwości zwiększenia wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami - poinformował minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z Bloombergiem.

Pap

29 września 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Andrzej Domański

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Polska nie ma możliwości zwiększenia wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami - poinformował minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z Bloombergiem.

Minister określił też politykę fiskalną jako wyzwanie dla rządu. 

Nie widzę miejsca na żadne prezenty, które zwiększyłyby wydatki publiczne w nadchodzącym roku - powiedział minister finansów. 

Domański odniósł się również do osłabienia złotego, wskazując, że wynika ono przede wszystkim z czynników globalnych. 

Moją pracą jest się martwić, ale na szczęście lekkie osłabienie złotego nie zabije gospodarki - powiedział minister.

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