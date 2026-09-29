29 września ruszają pierwsze prace przy przebudowie ul. Zwycięstwa w Gliwicach. To jedna z najstarszych i najważniejszych ulic w centrum miasta.

29 września ruszają pierwsze prace przy przebudowie ul. Zwycięstwa w Gliwicach. To jedna z najstarszych i najważniejszych ulic w centrum miasta.

Po remoncie ulica ma stać się bardziej funkcjonalna i dostępna zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Pierwszy z etapów prac obejmie odcinek od ul. Dolnych Wałów do ul. Wyszyńskiego. Na początku rozebrana zostanie część chodnika i przeprowadzone prace przy sieci gazowej. Przebudowane zostaną też wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Pierwszy etap przebudowy ul. Zwycięstwa powinien zakończyć się w czasie przyszłorocznych wakacji.

Będą zmiany dla kierowców

- Odcinek między ul. Wyszyńskiego a ul. Dolnych Wałów zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego. Ruch pieszy pozostanie utrzymany. Mieszkańcy, przedsiębiorcy i dostawcy będą mieli nadal (w miarę możliwości) zapewniony dojazd do posesji i lokali – podaje urząd miasta.

Prace będą dotyczyć też torów tramwajowych i jezdni. Nieczynne torowisko zostanie zdemontowane, a jezdnia otrzyma nową konstrukcję i nawierzchnię z kostki granitowej.

Zieleń odmieni ulicę

Ważnym elementem przebudowy Zwycięstwa ma być pojawienie się zieleni.

- Po stronie nieparzystych numerów zaplanowano drzewa, rabaty z bylinami i trawami oraz miejsca do odpoczynku. Po stronie parzystej pozostanie przestrzeń potrzebna do wjazdu do bram, dostaw i obsługi lokali. Projekt zakłada powtarzające się co 15 metrów moduły, łączące zieleń z częścią użytkową. W zależności od miejsca będą mogły pojawić się tam ławki, miejsca krótkiego postoju, ogródki gastronomiczne, stojaki rowerowe lub inne elementy wyposażenia ulicy. Drzewa posadzone w gruncie mają zapewniać cień, a zieleń pomagać w zatrzymywaniu wody opadowej – informuje miasto.



Drugi etap prac na ul. Zwycięstwa rozpocznie się na przełomie 2027 i 2028 roku. Obejmie od ul. Wyszyńskiego do ul. Kłodnickiej wraz ze skrzyżowaniami oraz cały odcinek ul. Wyszyńskiego od ul. Dworcowej do Placu Piłsudskiego. Miasto ma informować o kolejnych zmianach i etapach robót.