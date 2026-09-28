Kraj i Świat

Powstaje ustawa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych, także górniczych

Program wsparcia dla przemysłu energochłonnego o budżecie 4,8 mld zł, który ma pomóc firmom w obniżeniu kosztów energii elektrycznej, zakłada projekt ustawy, którą we wtorek zajmie się rząd. Chodzi o projekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Finansów.

Pap

28 września 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Ministerstwo Finansów

fot: ARC

Program wsparcia dla przemysłu energochłonnego o budżecie 4,8 mld zł, który ma pomóc firmom w obniżeniu kosztów energii elektrycznej, zakłada projekt ustawy, którą we wtorek zajmie się rząd. Chodzi o projekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Finansów.

Ma on stworzyć podstawę prawną do uruchomienia programu pomocy zgodnego z unijnymi ramami wsparcia dla Paktu dla Czystego Przemysłu (CISAF). Zgodnie z projektem pomoc będzie polegała na czasowym obniżeniu cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych do 2030 r. Wsparcie będzie mogło objąć maksymalnie 50 proc. rocznego zużycia energii elektrycznej przedsiębiorstwa, a beneficjenci będą musieli przeznaczyć co najmniej połowę otrzymanej pomocy na inwestycje związane z transformacją energetyczną. 

Do wsparcia kwalifikować się mają m.in. przedsiębiorstwa z branż górniczej, hutniczej, chemicznej, cementowej, szklarskiej i ceramicznej wpisane do wykazu odbiorców przemysłowych. 

Autorzy projektu szacują, że program może objąć około 300 przedsiębiorców. W uzasadnieniu wskazano, że polskie firmy energochłonne ponoszą jedne z najwyższych kosztów energii w Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu w drugiej połowie 2025 r. cena energii dla największych odbiorców przemysłowych w Polsce wyniosła 171,6 euro za MWh i była najwyższa w UE. 

Finansowanie programu ma być wspierane przez czasowe podwyższenie CIT dla największych podmiotów osiągających przychody powyżej 50 mln euro i działających m.in. w zakresie wydobycia ropy i gazu, handlu paliwami oraz przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. 

Stawka podatku miałaby wzrosnąć z obecnych 19 proc. do 30 proc. w 2027 r., 26 proc. w 2028 r. i 23 proc. w 2029 r., by od 2030 r. wrócić do poziomu podstawowego. Z oceny skutków regulacji wynika, że podwyżka CIT mogłaby przynieść budżetowi państwa dodatkowo około 2,8 mld zł w 2027 r., około 2,5 mld zł w 2028 r. oraz około 1,6 mld zł w 2029 r. Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2027 r. Pomoc publiczna będzie mogła być udzielana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Powiązane tematy:

prawo energochłonne przemysł

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Finanse i inwestycje

Rząd zajmie się projektem podnoszącym próg podatkowy do 130 tys. zł

Podniesienie progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowej, 24-proc. stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł - zakłada projekt ustawy, którym we wtorek ma zająć się rząd.

Samorząd i region

Od węgla do IT. Nowoczesne pracownie w zabrzańskich szkołach zawodowych

Nowe pracownie kształcenia zawodowego powstaną w zabrzańskich szkołach. Chodzi m. in. o dostosowanie ich do wyzwań związanych z transformacją.

Geopolityka i bezpieczeństwo

Balczun: PGZ musi być wzmocniona, żeby stać się podmiotem rangi międzynarodowej

Zmiany w akcjonariacie Polskiej Grupy Zbrojeniowej mają doprowadzić do jej wzmocnienia, również w sensie finansowym, aby mogła działać na międzynarodowym rynku - powiedział w poniedziałek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Finanse i inwestycje

Na Wall Street wzrosty na koniec udanego tygodnia