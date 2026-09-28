Program wsparcia dla przemysłu energochłonnego o budżecie 4,8 mld zł, który ma pomóc firmom w obniżeniu kosztów energii elektrycznej, zakłada projekt ustawy, którą we wtorek zajmie się rząd. Chodzi o projekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Finansów.

Program wsparcia dla przemysłu energochłonnego o budżecie 4,8 mld zł, który ma pomóc firmom w obniżeniu kosztów energii elektrycznej, zakłada projekt ustawy, którą we wtorek zajmie się rząd. Chodzi o projekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Finansów.

Ma on stworzyć podstawę prawną do uruchomienia programu pomocy zgodnego z unijnymi ramami wsparcia dla Paktu dla Czystego Przemysłu (CISAF). Zgodnie z projektem pomoc będzie polegała na czasowym obniżeniu cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych do 2030 r. Wsparcie będzie mogło objąć maksymalnie 50 proc. rocznego zużycia energii elektrycznej przedsiębiorstwa, a beneficjenci będą musieli przeznaczyć co najmniej połowę otrzymanej pomocy na inwestycje związane z transformacją energetyczną.

Do wsparcia kwalifikować się mają m.in. przedsiębiorstwa z branż górniczej, hutniczej, chemicznej, cementowej, szklarskiej i ceramicznej wpisane do wykazu odbiorców przemysłowych.

Autorzy projektu szacują, że program może objąć około 300 przedsiębiorców. W uzasadnieniu wskazano, że polskie firmy energochłonne ponoszą jedne z najwyższych kosztów energii w Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu w drugiej połowie 2025 r. cena energii dla największych odbiorców przemysłowych w Polsce wyniosła 171,6 euro za MWh i była najwyższa w UE.

Finansowanie programu ma być wspierane przez czasowe podwyższenie CIT dla największych podmiotów osiągających przychody powyżej 50 mln euro i działających m.in. w zakresie wydobycia ropy i gazu, handlu paliwami oraz przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Stawka podatku miałaby wzrosnąć z obecnych 19 proc. do 30 proc. w 2027 r., 26 proc. w 2028 r. i 23 proc. w 2029 r., by od 2030 r. wrócić do poziomu podstawowego. Z oceny skutków regulacji wynika, że podwyżka CIT mogłaby przynieść budżetowi państwa dodatkowo około 2,8 mld zł w 2027 r., około 2,5 mld zł w 2028 r. oraz około 1,6 mld zł w 2029 r. Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2027 r. Pomoc publiczna będzie mogła być udzielana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.