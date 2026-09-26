Na Wall Street wzrosty na koniec udanego tygodnia

Akcje na Wall Street wzrosły w piątek, kończąc pełen wahań tydzień handlu, kiedy gwałtowny wzrost rentowności obligacji skarbowych wywołał falę zmian na rynkach. W skali tygodnia wszystkie główne indeksy zanotowały zwyżki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,93 proc. i wyniósł 51.828,62 pkt. To trzeci dzień spadków tego indeksu z rzędu.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,51 proc. i wyniósł 7.743,41 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,48 proc. do 27.068,72 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,26 proc. i wynosi 2.842,99 pkt.

Indeks VIX spada o 5,04 proc., do 14,88 pkt.

Nastrojom na Wall Street sprzyjał spadek cen ropy naftowej w związku z optymizmem co do możliwości ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz. Iran zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o powrót do memorandum o porozumieniu z czerwca, które nie zakończyło konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate spadły o 2 proc. do około 92 dolarów za baryłkę, podczas gdy międzynarodowe notowania kontraktów terminowych na ropę Brent spadły o 2 proc. do około 104 dolarów za baryłkę.

Dzięki piątkowym wzrostom Dow Jones zyskał w skali całego tygodnia 0,1 proc. S&P 500 zanotował w tym okresie wzrost o 1 proc., a Nasdaq od początku tygodnia jest na plusie 2 proc.

Wzrosty na giełdach wspierają akcje spółek technologicznych, takich jak Meta Platforms, którego notowania wzrosły o ponad 12 proc. w ciągu tygodnia na fali entuzjazmu wokół jego agenta sztucznej inteligencji Muse.