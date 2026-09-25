Kraj i Świat

W Bojszowych pożegnano Alojzego Lyskę, nauczyciela górników i pisarza

24 września w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Alojzego Lyski – pisarza, nauczyciela, regionalisty, samorządowca i posła na Sejm RP. Pożegnała go górnicza orkiestra.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

25 września 2026, 09:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Śląski Urząd Wojewódzki

Pogrzeb Alojzego Lyski

fot: Śląski Urząd Wojewódzki

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24 września w kościele pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Alojzego Lyski – pisarza, nauczyciela, regionalisty, samorządowca i posła na Sejm RP. Pożegnała go górnicza orkiestra.

Zmarły 22 września w wieku 84 lat Alojzy Lysko przez całe życie był związany z Bojszowami i Górnym Śląskiem. Był nauczycielem, a potem dyrektorem szkoły górniczej. Swoją pracą i twórczością dokumentował historię, tradycje, język i codzienność mieszkańców regionu. Pozostawił bogaty dorobek literacki i publicystyczny, w tym cykl „Duchy wojny” oraz „Jak Niobe. Opowieść Górnośląska”, a także teksty i opracowania poświęcone śląskiej kulturze i pamięci.

Historia Śląska została zaakceptowana i zrozumiana

Przez lata angażował się również w działalność samorządową i publiczną – był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego oraz posłem na Sejm RP V kadencji. Szczególne miejsce w jego działalności zajmowały jednak Bojszowy i lokalna wspólnota, z którą pozostał związany do końca życia.

Największym sukcesem Alojza Lysko jest to, że „Hanka” może świecić triumfy, że dziś w Teatrze Śląskim są wystawiane sztuki po śląsku. Historia Śląska została zaakceptowana i zrozumiana. Nikt z nas nie musi się wstydzić naszej historii. To jest jego ogromna zasługa i za to wszyscy będziemy mu wdzięczni – mówił podczas pożegnania Wojewoda Śląski Marek Wójcik.
 

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, ludzie kultury oraz mieszkańcy Bojszów i innych części regionu, którzy przyszli pożegnać człowieka przez dziesięciolecia zaangażowanego w zachowanie pamięci o Śląsku.

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