Więcej pieniędzy na renty wdowie

W czwartek Senat opowiedział się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej, która ma umożliwić przekazanie dodatkowych środków - maksymalnie 1 mld zł - na wypłatę renty wdowiej przez KRUS. Ustawa trafi teraz do prezydenta do podpisu.

W czwartek Senat opowiedział się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej, która ma umożliwić przekazanie dodatkowych środków - maksymalnie 1 mld zł - na wypłatę renty wdowiej przez KRUS. Ustawa trafi teraz do prezydenta do podpisu.

Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 głosowało 90 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał sie od głosu.

Głównym celem nowych przepisów jest umożliwienie przekazania dodatkowych środków z budżetu państwa (do kwoty 1 mld zł) na zwiększenie dotacji dla Funduszu emerytalno-rentowego (obsługiwanego przez KRUS). W trakcie prac w Sejmie przedstawiciele KRUS wyjaśniali, że do końca roku może zabraknąć co najmniej 400 mln zł.

Środki mają być przeznaczone na wypłaty tzw. renty wdowiej

O rentę wdowią mogą wnioskować również osoby uprawnione do rolniczych emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, których liczba jest trudna do ustalenia. Z tego powodu zaplanowana w budżecie kwota okazała się być niewystarczająca.

Środki na zwiększone wypłaty mają pochodzić z przekierowania tzw. naturalnych oszczędności, czyli pieniędzy zablokowanych w trybie art. 177 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten umożliwia podjęcie decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w przypadku m.in. niegospodarności w określonych jednostkach lub nadmiaru posiadanych środków.