Jak rozbudować halę namiotową, gdy firma rośnie?

Rozwój przedsiębiorstwa wiąże się z potrzebą rozbudowy powierzchni magazynowych i roboczych. Większa baza produktów, nowe usługi, wejście na kolejne rynki, wzrost liczby zamówień czy rozszerzenie produkcji sprawiają, że dotychczasowa powierzchnia magazynowa i robocza przestaje wystarczać. Z elastyczną halą namiotową nie tylko w szybki i niedrogi sposób zorganizujesz miejsce do pracy. Pozwoli ona także na sprawne powiększenie istniejących już powierzchni zadaszonych.

Rozwój przedsiębiorstwa wiąże się z potrzebą rozbudowy powierzchni magazynowych i roboczych. Większa baza produktów, nowe usługi, wejście na kolejne rynki, wzrost liczby zamówień czy rozszerzenie produkcji sprawiają, że dotychczasowa powierzchnia magazynowa i robocza przestaje wystarczać. Z elastyczną halą namiotową nie tylko w szybki i niedrogi sposób zorganizujesz miejsce do pracy. Pozwoli ona także na sprawne powiększenie istniejących już powierzchni zadaszonych.

Hala namiotowa a formalności i organizacja inwestycji

Atutem profesjonalnych hal namiotowych jest prostsza organizacja inwestycji w porównaniu z budową tradycyjnego obiektu. Ich nowoczesna konstrukcja pozwala również na stopniowe zwiększanie powierzchni wraz z rozwojem firmy.

Dla przedsiębiorcy istotne znaczenie ma zachowanie ciągłości pracy. Możliwość rozbudowy istniejącej hali pozwala ograniczyć zakres ingerencji w bieżącą działalność, a tym samym zmniejszyć ryzyko przestojów i opóźnień w realizacji zleceń. Dodatkowa powierzchnia może zostać przeznaczona na magazynowanie towarów i komponentów, parkowanie pojazdów, przechowywanie maszyn lub organizację kolejnych etapów procesów produkcyjnych.

Budowa lub adaptacja stałego obiektu murowanego oznacza zwykle duży wydatek, długi czas oczekiwania i konieczność przejścia przez skomplikowane formalności. Hala namiotowa pozwala inaczej planować powierzchnię: konstrukcja może być montowana już w ciągu kilku godzin, demontowana w dowolnym momencie i – zależnie od systemu – rozbudowywana wraz ze zmianą zapotrzebowania.

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Ich hale namiotowe są przeznaczone m.in. do zastosowań magazynowych, przemysłowych i roboczych. Szeroki wybór mobilnych zadaszeń pozwala przedsiębiorcom na dopasowanie zadaszenia pod charakter działalności, a nawet sezon użytkowania.

Jak powiększyć halę namiotową? Dwa rozwiązania

Sposób rozbudowy hali namiotowej zależy od konkretnego modelu i zastosowanego systemu. W Halplan stosuje się dwa mechanizmy pozwalające zwiększać powierzchnię bez kupowania całego zadaszenia od początku.

Pierwszy to system Multi-size. Długość hali namiotowej można zwiększyć przez zastosowanie dodatkowego 1 lub 2-metrowego segmentu przedłużającego.

Drugą możliwością jest łączenie zadaszeń za pomocą specjalnej rynny. Dwa kompatybilne zadaszenia można połączyć w większy układ, uzyskując dodatkową powierzchnię bez kupowania całej nowej konstrukcji.

Hala namiotowa powinna rosnąć razem z zapotrzebowaniem

Rozbudowa hali namiotowej pozwala dopasować powierzchnię do rzeczywistego tempa rozwoju przedsiębiorstwa. Zapotrzebowanie na dodatkową przestrzeń może wzrosnąć z wielu powodów: zwiększenia liczby zamówień, poszerzenia asortymentu, rozpoczęcia współpracy z nowymi kontrahentami, wejścia na kolejne rynki czy uruchomienia dodatkowych usług. W takich sytuacjach możliwość stopniowego zwiększania powierzchni pozwala uniknąć inwestowania od razu w obiekt znacznie większy niż aktualne potrzeby.

Przed wyborem rozwiązania należy przeanalizować nie tylko obecne zapotrzebowanie, lecz także sposób wykorzystania hali magazynowej w kolejnych latach. W zależności od branży może ona służyć jako magazyn produktów gotowych, surowców i komponentów, zaplecze dla maszyn i pojazdów, przestrzeń do kompletowania zamówień, pakowania towarów czy prowadzenia wybranych procesów produkcyjnych. Takie zastosowanie znajduje m.in. w branży logistycznej, handlowej, produkcyjnej, motoryzacyjnej, budowlanej, rolniczej czy e-commerce.

Jakość materiałów decyduje o trwałości

Rozbudowa hali namiotowej ma sens tylko wtedy, gdy konstrukcja została dobrana z myślą o intensywnym, wielosezonowym użytkowaniu. W halach całorocznych wykorzystuje się konstrukcje całoroczne, wykonane z dobrej jakości ocynkowanej stali, a także wodoodporne, grube poszycie z PVC, chroniące zawartość przed wilgocią i promieniowaniem UV.

Niektóre plandeki namiotów magazynowych i hal namiotowych są trudnopalne i spełniają unijne normy EN 13501 i umożliwiają prowadzenie wewnątrz prac warsztatowych lub korzystanie z urządzeń grzewczych.

Właśnie takie rozwiązania oferuje firma Halplan z Trzebini, która działa na rynku od ponad 10 lat. Oferuje fachowe doradztwo przed zakupem oraz pomoc posprzedażową.

Najczęstsze pytania klientów

Czy halę namiotową można dostosować do potrzeb firmy?

Tak. W zależności od wybranego modelu halę można dopasować do rodzaju prowadzonej działalności, dostępnej przestrzeni oraz sposobu jej wykorzystania. Możliwe jest również późniejsze zwiększenie jej powierzchni, jeśli potrzeby firmy wzrosną.

2. Czy każdą halę namiotową można później powiększyć?

Nie. Możliwość rozbudowy zależy od modelu, konstrukcji oraz zastosowanego systemu. Przed zakupem należy potwierdzić, czy dana hala namiotowa obsługuje segmenty Multi-size albo łączenie kolejnych zadaszeń za pomocą rynny.

3. Czy warto zaplanować możliwość rozbudowy namiotu magazynowego już na etapie zakupu?

Tak. Jeśli firma przewiduje wzrost zapotrzebowania na powierzchnię, warto już na etapie wyboru hali sprawdzić, czy konstrukcja umożliwia jej późniejsze przedłużenie lub połączenie z kolejnym zadaszeniem.

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