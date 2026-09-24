Cudzoziemcy do końca czerwca wydali w Polsce 14,2 mld zł

Wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w II kwartale 2026 r. ukształtowała się na poziomie 14,2 mld zł - podał GUS. Liczba przekroczeń granicy w tym okresie sięgnęła 78,4 mln, z czego 55,6 proc. stanowili cudzoziemcy.

Wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w II kwartale 2026 r. ukształtowała się na poziomie 14,2 mld zł - podał GUS. Liczba przekroczeń granicy w tym okresie sięgnęła 78,4 mln, z czego 55,6 proc. stanowili cudzoziemcy.

"Wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w 2 kwartale 2026 r. ukształtowała się na poziomie 14,2 mld zł (o 8,7 proc. wyższym niż przed rokiem), natomiast wydatki poniesione w tym okresie za granicą przez mieszkańców Polski wyniosły 9,4 mld zł (o 9 proc. więcej). W stosunku do 1 kwartału 2026 r. wzrosły wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków, odpowiednio o 30,7 proc. i o 21,1 proc." - podał Główny Urząd Statystyczny w czwartkowym komunikacie.

Najwięcej wydali Niemcy

Z danych GUS wynika, że w strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w 2 kwartale 2026 r. największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (51,3 proc.), a następnie z Ukrainą (19,5 proc.), Czechami (13,6 proc.), Słowacją (8,0 proc.), Litwą (4,5 proc.), Białorusią (2,8 proc.) i Rosją (0,3 proc.).

Z kolei w przypadku mieszkańców Polski przekraczających lądową granicę kraju największe wydatki za granicą ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (60,0 proc.), a następnie z Czechami (24,8 proc.), Słowacją (12,2 proc.), Litwą (2,4 proc.), Ukrainą (0,4 proc.), Białorusią i Rosją (po 0,1 proc.).

"Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 76,3 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe - 15,0 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) - 8,7 proc." - podał GUS. - "Mieszkańcy Polski przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski większość wydatkowanych za granicą środków przeznaczyli na zakup towarów nieżywnościowych (57,3 proc.). Na pozostałe wydatki (usługi) przeznaczyli 22,2 proc. swoich środków, a na żywność i napoje bezalkoholowe - 10,1 proc." - podał także.

Liczba przekroczeń granicy Polski w II kwartale 2026 r. wyniosła 78,4 mln osób. W ogólnej liczbie przekroczeń granicy cudzoziemcy (nierezydenci) stanowili 55,6 proc., a mieszkańcy Polski (rezydenci) - 44,4 proc. Ruch graniczny (z Polski i do Polski) był większy o 1,6 mln przekroczeń niż w analogicznym okresie 2025 r. W stosunku do 1 kwartału 2026 r. ogólna liczba przekroczeń zwiększyła się o 23,6 proc. (cudzoziemców o 22,9 proc., a Polaków o 24,5 proc.).

W II kw. 2026 r. 68,8 proc. ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej (UE), 23,5 proc. granicy na lotniskach, 7,1 proc. zewnętrznej granicy lądowej UE i 0,6 proc. granicy morskiej. W strukturze ruchu granicznego na granicy lądowej największy udział miały przekroczenia odcinka granicy z Niemcami (51,0 proc.), a następnie z Czechami (22,6 proc.), Słowacją (13,4 proc.), Ukrainą (7,6 proc.), Litwą (3,5 proc.), Białorusią (1,6 proc.) i Rosją (0,3 proc.).