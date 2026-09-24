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Wiadukty nad autostradą A4 w Zabrzu przejdą kompleksowy remont

Wiadukty w ciągu ul. Chudowskiej w Zabrzu, przebiegające nad autostradą A4 i linią kolejową, mają przejść kompleksowy remont. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu – prace za ponad 7,6 mln zł ma wykonać Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

24 września 2026, 11:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Paweł Klarecki/GDDKiA

Wiadukty nad autostradą A4 w Zabrzu zostaną wyremontowane

fot: Paweł Klarecki/GDDKiA

Wiadukty w ciągu ul. Chudowskiej w Zabrzu, przebiegające nad autostradą A4 i linią kolejową, mają przejść kompleksowy remont. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu – prace za ponad 7,6 mln zł ma wykonać Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic.

Do przetargu zgłoszono siedem ofert. GDDKiA planuje podpisanie umowy z wybranym wykonawcą w IV kwartale 2026 roku.

Dwa lata na dokumentację i roboty

Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „Projektuj i buduj”. Oznacza to, że wyłoniona firma najpierw przygotuje pełną dokumentację, a następnie wykona roboty w terenie.

Na realizację całego zadania przewidziano 24 miesiące. Pierwsze 12 miesięcy wykonawca poświęci na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień. Gwarancja jakości dla wykonanych prac ma wynieść siedem lat.

Modernizacja obejmie wiadukty znajdujące się na węźle Zabrze Południe. Obiekty umożliwiają przeprowadzenie ul. Chudowskiej nad autostradą A4 oraz przebiegającą w tym miejscu linią kolejową.

Wymienią 24 urządzenia dylatacyjne

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawca przygotuje projekt budowlany i wykonawczy, w tym projekty tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez GDDKiA konieczne będzie uzyskanie formalnych zgód na prowadzenie prac.

Najważniejszym elementem inwestycji będzie wymiana urządzeń dylatacyjnych. Na obu remontowanych obiektach – nad autostradą i linią kolejową – znajduje się ich łącznie 24.

Zakres prac obejmie:

  • demontaż zużytych urządzeń dylatacyjnych,
  • usunięcie warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni na wiaduktach oraz dojazdach,
  • montaż nowych dylatacji,
  • odtworzenie nawierzchni i oznakowania poziomego,
  • wykonanie nowych powłok antykorozyjnych na przyczółkach i filarach,
  • uporządkowanie terenu po robotach,
  • wdrożenie stałej organizacji ruchu.

Czym są dylatacje na wiaduktach?

Urządzenia dylatacyjne są montowane w celowo wykonanych szczelinach konstrukcji mostowych i wiaduktów. Ich zadaniem jest umożliwienie bezpiecznego przejazdu pojazdów mimo pracy konstrukcji pod wpływem zmian temperatury, obciążeń oraz drgań wywoływanych ruchem.

Dobrze działająca dylatacja powinna zapewniać szczelność, ograniczać hałas i poprawiać komfort jazdy. To element szczególnie narażony na zużycie – jego trwałość wynosi zazwyczaj od 10 do 20 lat, zależnie m.in. od natężenia ruchu i udziału ciężkich pojazdów.

Remont wiaduktów ma przywrócić ich właściwy stan techniczny oraz poprawić warunki przejazdu na ważnym połączeniu drogowym w południowej części Zabrza.

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