W kwestiach mobilności energetycznej musimy mówić jednym głosem

Agencja Rozwoju Przemysłu ryzyko ma wkomponowane swoje DNA. To jest instytucja, która od samego początku działalności, od 35 lat zajmuje się trudnymi projektami, które były integralną częścią rozwoju polskiej gospodarki, transformacji politycznej i gospodarczej. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych brała pod swoje skrzydła podmioty, które upadały i trzeba było je ratować.

Agencja Rozwoju Przemysłu ryzyko ma wkomponowane swoje DNA. To jest instytucja, która od samego początku działalności, od 35 lat zajmuje się trudnymi projektami, które były integralną częścią rozwoju polskiej gospodarki, transformacji politycznej i gospodarczej. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych brała pod swoje skrzydła podmioty, które upadały i trzeba było je ratować.

W Katowicach trwa Kongres Nowej Mobilności. 23 września dyskutowano m.in. o tym, jak europejskie inwestycje zmieniają mobilność i energetykę.

Europa potrzebuje nie tylko ambitnych celów lecz tajże kapitału, sprawnie działających instytucji i projektów gotowych do realizacji. W dyskusji zderzyły się więc opinie bankowców, analityków, ekonomistów, przedstawicieli wielkich koncernów energetyczno-paliwowych oraz instytucji państwowych. Sporo miejsca poświęcono projektom i ryzykom, które towarzyszą ich realizacji.

- Agencja Rozwoju Przemysłu ryzyko ma wkomponowane swoje DNA. To jest instytucja, która od samego początku działalności, od 35 lat zajmuje się trudnymi projektami, które były integralną częścią rozwoju polskiej gospodarki, transformacji politycznej i gospodarczej. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych brała pod swoje skrzydła podmioty, które upadały i trzeba było je ratować. Jesteśmy bardziej tolerancyjni niż banki. Mamy większą tolerancję ryzyka, jako instytucja rozwoju. Uczestniczymy w szeroko rozumianej transformacji energetycznej. Dostarczamy kapitał inwestycyjny equity, czy to bezpośrednio jako agencja, ale również jako nasz podmiot zależny, Polski Zielony Fundusz działający pod skrzydłami ARP – wyjaśniał Łukasz Kotapski, wiceprezes zarządu ZRP.

Ryzyko – naturalna część misji

Jako przykład wymienił m.in. spółkę Balic Towers, powstałą w 2023 r., jako wynik współpracy polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz hiszpańskiego lidera na rynku energetyki odnawialnej, firmy GRI Renewable Industries, S.L. W Gdańsku, na Wyspie Ostrów, powstała nowoczesna fabryka morskich wież wiatrowych — jedna z największych tego typu inwestycji w Europie, wspierająca rozwój sektora offshore wind.

- Postawiliśmy fabrykę w trzynaście miesięcy. Rozpoczęliśmy produkcję już w maju zeszłego roku. Pełna zdolność do produkcji wież wiatrowych dla offshore już będzie osiągnięta w listopadzie tego roku. Roczna zdolność do produkcji tych wież wiatrowych to ponad sto pięćdziesiąt sztuk. To jest projekt, który na samym początku wymagał dużej akceptacji ryzyka. Jednak bez inżynierii finansowej razem z bankami to by się po prostu nie udało – mówił dalej Łukasz Kotapski podkreślając fakt, że agencja jest częścią procesu finansowania transformacji energetycznej i podmiotem, który to ryzyko akceptuje i uważa za naturalną część swej misji.

Z kolei Ireneusz Sitarski, wiceprezes Orlenu przyznał, że siła koncernu polega na inwestycjach, jakie planowane są ciągu najbliższych dziesięciu lat w różnych obszarach biznesowych.

- Możemy starać się o to, aby polscy przedsiębiorcy w większym stopniu uczestniczyli w realizacji inwestycji, także w tych sektorach gospodarki, w których realizowane są inwestycje, obecny jest Orlen i implementowane są technologie, których właścicielami nie są polskie firmy. Musimy korzystać z doświadczeń i wiedzy firm zagranicznych. W tym procesie polskie firmy mogłyby brać udział. Należy stworzyć im warunki do tego, żeby budowały własne kompetencje. Od półtora roku wprowadziliśmy nowe metody komunikacji z przedsiębiorcami. Chcemy zapewnić im informację o naszych planach. Realizujemy inwestycje Baltic Power. Tam zaangażowanie polskich firm oceniamy dzisiaj na około 20 proc., ale mamy kolejny projekt Baltic East o podobnej wielkości, jeśli chodzi o produkcję energii. I tam już chcemy, żeby ten procent był znacznie wyższy, dochodzący do 45-50 proc. – podkreślił wiceszef Orlenu.

Powinniśmy pogłębiać nasz rynek kapitałowy

Uczestnicy panelu opowiedzieli się za uproszczeniem procedur prawnych, które często blokują realizowanie inwestycji.

- Kwestie przygotowania inwestycji, wszystkich decyzji administracyjnych, zwłaszcza w obszarze infrastrukturalnym, to są bardzo długie procesy. To już jest spora bariera, a każdy miesiąc zaangażowania środków, obojętnie w jakie wysokości, wpływa na efektywność inwestycji – zwrócił uwagę Ireneusz Sitarski.

W opinii Łukasza Kotapskiego powinna nastąpić większa aktywizacja kapitału prywatnego.

- Powinniśmy pogłębiać nasz rynek kapitałowy, wprowadzać więcej środków, które Polacy trzymają w przysłowiowej skarpecie. Tych środków jest dużo i mam nadzieję, że jeśli te wszystkie zmiany legislacyjne się wydarzą, to w przyszłym pojawi się więcej tego kapitału na rynku i to też pomoże – zaakcentował.

Dyskusję zakończył Krzysztof Dresler, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski: