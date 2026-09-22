Energetyka

Podpisali porozumienie o współpracy z kanadyjskim dozorem jądrowym

Państwowa Agencja Atomistyki podpisała z Kanadyjską Komisją Bezpieczeństwa Jądrowego (CNSC) porozumienie o współpracy w zakresie nadzoru nad pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej - poinformowała we wtorek PAA.

Pap

22 września 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

Atomowa wikipedia

fot: wikipedia.org

Elektrownie atomowe uważane są obecnie za jedną z najczystszych form produkcji energii elektrycznych

fot: wikipedia.org

Państwowa Agencja Atomistyki podpisała z Kanadyjską Komisją Bezpieczeństwa Jądrowego (CNSC) porozumienie o współpracy w zakresie nadzoru nad pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej - poinformowała we wtorek PAA.

Porozumienie między polskim i kanadyjskim dozorem jądrowym zostało zawarte w celu skutecznego wdrażania postanowień umowy o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, zawartej między Polską i Kanadą w styczniu 2025 r. - podano w informacji.

Współpraca PAA i CNSC obejmuje też wymianę wiedzy i doświadczenia w obszarze nadzoru i bezpieczeństwa jądrowego. 

"Obecnie trzech ekspertów Państwowej Agencji Atomistyki bierze udział w inspekcji prowadzonej przez kanadyjski dozór jądrowy - Canadian Nuclear Safety Commission na terenie Darlington New Nuclear Project, tj. na placu budowy pierwszego w krajach G7 reaktora SMR. Wizyta jest okazją do budowy kompetencji przez pracowników PAA, dotyczących nadzoru regulacyjnego nad budową reaktora BWRX-300" - wskazano.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne - w 2037 i 2038 r.

Natomiast Orlen Synthos Green Energy - spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz chemiczny koncern Synthos należący do Michała Sołowowa - planuje budowę 26 reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. Orlen w swojej strategii zakłada, że będzie posiadał dwa bloki BWRX-300 do 2035 r. Mają one powstać koło należących do Orlenu zakładów Anwil we Włocławku. 

Inne lokalizacje to Stawy Monowskie koło zakładów Synthosu w Oświęcimiu oraz Stalowa Wola. Według szacunków Ministerstwa Energii komercyjna eksploatacja elektrowni we Włocławku to początek lat 30. 

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