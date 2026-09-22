Energetyka

W wyniku ugody wykonawca bloku energetycznego nr 7 w Elektrowni Turów wypłacił PGE GiEK 135 mln zł

Wykonawca bloku energetycznego nr 7 w Elektrowni Turów zapłacił PGE GiEK 135 mln zł w wyniku zawartej ugody dotyczącej realizacji kontraktu na zaprojektowanie i budowę tej inwestycji - podała we wtorek w komunikacie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Pap

22 września 2026, 17:26
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: PGE GiEK

Kompleks Turów

fot: PGE GiEK

Wykonawca bloku energetycznego nr 7 w Elektrowni Turów zapłacił PGE GiEK 135 mln zł w wyniku zawartej ugody dotyczącej realizacji kontraktu na zaprojektowanie i budowę tej inwestycji - podała we wtorek w komunikacie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

PGE GiEK, właściciel zlokalizowanej w Bogatyni Elektrowni Turów, 17 czerwca tego roku zawarł ugodę z konsorcjum MPE Deutschland GmbH, dawniej Mitsubishi Power Europe GmbH, Budimex S.A. oraz T,cnicas Reunidas S.A., będącym wykonawcą bloku energetycznego nr 7 w tej siłowni.

Ugoda obejmowała wszystkie wzajemne roszczenia wynikające z realizacji kontraktu dotyczącego zaprojektowania i budowy “pod klucz“ bloku energetycznego nr 7 w Elektrowni Turów - przypomniała we wtorek w komunikacie spółka PGE GiEK.

W efekcie zawartej umowy konsorcjum wypłaciło PGE GiEK 135 mln zł.

“Wpłata 135 mln zł ma dla nas bardzo konkretny wymiar - jest efektem konsekwentnego działania na rzecz ochrony interesów Spółki. Przy tak dużych i złożonych inwestycjach odpowiedzialność za podejmowane decyzje oznacza również dbałość o właściwe rozliczenie każdego etapu kontraktu. Osiągnięte warunki porozumienia oceniamy jako korzystne dla spółki PGE GiEK i zabezpieczające jej interes ekonomiczny“ - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Jacek Kaczorowski.

Spółka podkreśliła, że porozumienie objęło także inne elementy wzajemnych rozliczeń związanych z realizacją inwestycji. “Wykonawca zrezygnował m.in. z dochodzenia niezapłaconej części wynagrodzenia w wysokości 164 275 000 zł netto oraz z dochodzenia zwrotu kwoty 134 560 428,55 zł, pobranej z gwarancji należytego wykonania kontraktu. Ponadto cena kontraktu została obniżona o kwotę 56 800 000 zł netto. Łączna wartość rozstrzygnięć korzystnych dla PGE GiEK S.A. wynosi prawie pół miliarda“ - napisano.

Blok nr 7 w Elektrowni Turów jest jedną z najnowocześniejszych jednostek wytwórczych w polskiej energetyce konwencjonalnej. Dysponuje mocą 496 MW i pracuje w technologii nadkrytycznej, zapewniającej wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej, odgrywając istotną rolę w zapewnianiu stabilnych dostaw energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego - podał PGE GiEK.

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