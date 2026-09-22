Gaz w Europie zyskuje - ceny w górę z najniższego poziomu od 2 tygodni
Ceny gazu w Europie rosną i odbijają się z najniższego poziomu od 2 tygodni. Na rynkach dominują obawy inwestorów o bardzo niskie zapasy gazu w europejskich magazynach tego paliwa - informują maklerzy.
fot: Gaz-System
Ceny gazu znowu w górę
fot: Gaz-System
Ceny gazu w Europie rosną i odbijają się z najniższego poziomu od 2 tygodni. Na rynkach dominują obawy inwestorów o bardzo niskie zapasy gazu w europejskich magazynach tego paliwa - informują maklerzy.
Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,9 proc. do 74,68 euro za MWh, po wzroście wcześniej o 2,7 proc. i po osiągnięciu 2-tygodniowego minimum w poniedziałek.
Inwestorzy niepokoją się o niskie zapasy w europejskich magazynach gazu - jak na tę porę roku - i czekają na więcej "jasności" co do dostaw tego paliwa z Bliskiego Wschodu.
We wtorek prezydent USA Donald Trump ma wygłosić przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ i zadeklarował, że jest gotowy na spotkanie ze swoim irańskim odpowiednikiem Masudem Pezeszkianem, co - zdaniem analityków - mogłoby przybliżyć zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i udrożnić dostawy nośników energii, w tym gazu, z regionu.
Tymczasem krajom w Europie kończy się czas na gromadzenie zapasów gazu przed zimą i być może będą musiały ostro konkurować o dostawy paliwa w czasie sezonu grzewczego.
Zapasy gazu w UE to 69,6 proc. wobec średniej - 85,4 proc.
W magazynach tych znajduje się obecnie 787,82 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.
W Niemczech zapasy gazu są szczególnie niskie - magazyny są obecnie zapełnione w 56,6 proc., a średnia 5-letnia to 84,2 proc.
Wypełnienie magazynów gazu w Polsce wzrosło do 99 proc. według stanu na 20 września - poinformował z kolei na stronie internetowej Gas Storage Poland.
Na początku września ceny gazu w Europie osiągnęły najwyższy poziom od grudnia 2022 r., napędzając inflację i zagrażając już i tak kruchym perspektywom gospodarczym dla Starego Kontynentu.