Gaz w Europie zyskuje - ceny w górę z najniższego poziomu od 2 tygodni

Ceny gazu w Europie rosną i odbijają się z najniższego poziomu od 2 tygodni. Na rynkach dominują obawy inwestorów o bardzo niskie zapasy gazu w europejskich magazynach tego paliwa - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie rosną i odbijają się z najniższego poziomu od 2 tygodni. Na rynkach dominują obawy inwestorów o bardzo niskie zapasy gazu w europejskich magazynach tego paliwa - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 1,9 proc. do 74,68 euro za MWh, po wzroście wcześniej o 2,7 proc. i po osiągnięciu 2-tygodniowego minimum w poniedziałek.

Inwestorzy niepokoją się o niskie zapasy w europejskich magazynach gazu - jak na tę porę roku - i czekają na więcej "jasności" co do dostaw tego paliwa z Bliskiego Wschodu.

We wtorek prezydent USA Donald Trump ma wygłosić przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ i zadeklarował, że jest gotowy na spotkanie ze swoim irańskim odpowiednikiem Masudem Pezeszkianem, co - zdaniem analityków - mogłoby przybliżyć zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i udrożnić dostawy nośników energii, w tym gazu, z regionu.

Tymczasem krajom w Europie kończy się czas na gromadzenie zapasów gazu przed zimą i być może będą musiały ostro konkurować o dostawy paliwa w czasie sezonu grzewczego.

Zapasy gazu w UE to 69,6 proc. wobec średniej - 85,4 proc.

W magazynach tych znajduje się obecnie 787,82 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech zapasy gazu są szczególnie niskie - magazyny są obecnie zapełnione w 56,6 proc., a średnia 5-letnia to 84,2 proc.

Wypełnienie magazynów gazu w Polsce wzrosło do 99 proc. według stanu na 20 września - poinformował z kolei na stronie internetowej Gas Storage Poland.

Na początku września ceny gazu w Europie osiągnęły najwyższy poziom od grudnia 2022 r., napędzając inflację i zagrażając już i tak kruchym perspektywom gospodarczym dla Starego Kontynentu.