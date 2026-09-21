Energetyka

Orlen i Naftogaz wzmacniają strategiczną współpracę

Orlen i Grupa Naftogaz podpisały dwa porozumienia, dotyczące rozwoju współpracy w obszarze dostaw LNG i produktów naftowych, dywersyfikacji kierunków dostaw oraz wsparcia stabilności dostaw energii w Ukrainie i regionie. Dokumenty zostały podpisane podczas szczytu Carpathian Eight Summit.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

21 września 2026, 11:38
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Orlen

Orlen jest ważnym partnerem strategicznym Naftogazu

fot: Orlen

Orlen i Grupa Naftogaz podpisały dwa porozumienia, dotyczące rozwoju współpracy w obszarze dostaw LNG i produktów naftowych, dywersyfikacji kierunków dostaw oraz wsparcia stabilności dostaw energii w Ukrainie i regionie. Dokumenty zostały podpisane podczas szczytu Carpathian Eight Summit.

Na mocy pierwszego z porozumień Orlen i Naftogaz przeanalizują możliwość dostaw trzech ładunków LNG w pierwszym kwartale 2027 roku. Dodatkowe wolumeny wpisują się w dalszy rozwój działalności tradingowej LNG oraz wzmacnianie roli Grupy Orlen jako wiarygodnego dostawcy na rynkach regionu.

 
– Współpraca z Ukrainą jest ważnym elementem zaangażowania Orlenu w bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej. Wzmacnianie partnerstwa z Naftogazem pomaga tworzyć nowe możliwości dywersyfikacji dostaw i zwiększania odporności systemu energetycznego regionu. Postrzegamy tę współpracę jako trwałe partnerstwo, które służy interesom obu spółek – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.

 
– Orlen jest ważnym partnerem strategicznym Naftogazu. Wobec trwających rosyjskich ataków na nasze krajowe instalacje wydobywcze szczególnie istotne jest dla nas zapewnienie wiarygodnych źródeł dostaw gazu oraz zdywersyfikowanych tras jego dostaw – powiedział Sergii Fedorenko, pełniący obowiązki prezesa zarządu Naftogazu Ukrainy.

 
Drugie memorandum dotyczy potencjalnej współpracy Orlenu z Ukrnaftą, należącą do Grupy Naftogaz, w zakresie dostaw produktów naftowych na rynek ukraiński. Współpraca wpisuje się w działania Orlenu na rzecz rozwoju oferty handlowej i wzmacniania pozycji Grupy na rynkach regionu.

 
Strony przeanalizują również możliwość dostaw ukraińskiej ropy naftowej do przerobu w rafineriach w Europie Środkowej. Ponadto współpraca może obejmować potencjalne przekazanie używanych cystern drogowych na rzecz Ukrnafty.

 
Dotychczasowa współpraca Orlenu i Naftogazu obejmuje m.in. dostawy gazu ziemnego pochodzącego z amerykańskiego LNG oraz rozwój współpracy handlowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2025 roku spółki sukcesywnie rozwijają partnerstwo w obszarze LNG, wykorzystując kompetencje Orlenu w zakresie tradingu, dostępu do infrastruktury regazyfikacyjnej oraz organizacji dostaw do Ukrainy.
 

Powiązane tematy:

orlen naftogaz gaz ropa naftowa

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Paliwo

Europę czeka problem z ropą? Saudi Aramco wstrzyma dostawy

Saudi Aramco wstrzyma w październiku dostawy ropy do europejskich nabywców - podał Bloomberg.

Gaz

Gaz w Europie tanieje. Inwestorzy liczą na wznowienie rozmów USA-Iran

Ceny gazu w Europie spadają. Inwestorzy liczą na wznowienie wysiłków dyplomatycznych, mających na celu zakończenie wojny pomiędzy USA a Iranem - informują maklerzy.

Prąd

W ubiegłym roku zużycie energii elektrycznej w polskich domach wzrosło o 1,1 proc.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2025 r. odnotowano o 1,1 proc. większe niż w 2024 r. zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Do budynków mieszkalnych dostarczono o 7,5 proc. więcej ciepła, a ilość przesłanego gazu z sieci wzrosła o 5,7 proc.

Gaz

Raport: Kryzys w Cieśninie Ormuz wstrząsa rynkiem energii

Blokada kluczowych szlaków na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy i gazu, uderzając w domowe budżety oraz przemysł - zauważyli analitycy Allianz Trade. Jak dodali, choć rynek ropy ma szansę na stabilizację i spadki cen w IV kwartale 2026.r, to ceny gazu w Europie pozostaną pod presją.