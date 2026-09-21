Orlen i Naftogaz wzmacniają strategiczną współpracę

Orlen i Grupa Naftogaz podpisały dwa porozumienia, dotyczące rozwoju współpracy w obszarze dostaw LNG i produktów naftowych, dywersyfikacji kierunków dostaw oraz wsparcia stabilności dostaw energii w Ukrainie i regionie. Dokumenty zostały podpisane podczas szczytu Carpathian Eight Summit.

Orlen i Grupa Naftogaz podpisały dwa porozumienia, dotyczące rozwoju współpracy w obszarze dostaw LNG i produktów naftowych, dywersyfikacji kierunków dostaw oraz wsparcia stabilności dostaw energii w Ukrainie i regionie. Dokumenty zostały podpisane podczas szczytu Carpathian Eight Summit.

Na mocy pierwszego z porozumień Orlen i Naftogaz przeanalizują możliwość dostaw trzech ładunków LNG w pierwszym kwartale 2027 roku. Dodatkowe wolumeny wpisują się w dalszy rozwój działalności tradingowej LNG oraz wzmacnianie roli Grupy Orlen jako wiarygodnego dostawcy na rynkach regionu.





– Współpraca z Ukrainą jest ważnym elementem zaangażowania Orlenu w bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej. Wzmacnianie partnerstwa z Naftogazem pomaga tworzyć nowe możliwości dywersyfikacji dostaw i zwiększania odporności systemu energetycznego regionu. Postrzegamy tę współpracę jako trwałe partnerstwo, które służy interesom obu spółek – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.





– Orlen jest ważnym partnerem strategicznym Naftogazu. Wobec trwających rosyjskich ataków na nasze krajowe instalacje wydobywcze szczególnie istotne jest dla nas zapewnienie wiarygodnych źródeł dostaw gazu oraz zdywersyfikowanych tras jego dostaw – powiedział Sergii Fedorenko, pełniący obowiązki prezesa zarządu Naftogazu Ukrainy.





Drugie memorandum dotyczy potencjalnej współpracy Orlenu z Ukrnaftą, należącą do Grupy Naftogaz, w zakresie dostaw produktów naftowych na rynek ukraiński. Współpraca wpisuje się w działania Orlenu na rzecz rozwoju oferty handlowej i wzmacniania pozycji Grupy na rynkach regionu.





Strony przeanalizują również możliwość dostaw ukraińskiej ropy naftowej do przerobu w rafineriach w Europie Środkowej. Ponadto współpraca może obejmować potencjalne przekazanie używanych cystern drogowych na rzecz Ukrnafty.





Dotychczasowa współpraca Orlenu i Naftogazu obejmuje m.in. dostawy gazu ziemnego pochodzącego z amerykańskiego LNG oraz rozwój współpracy handlowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2025 roku spółki sukcesywnie rozwijają partnerstwo w obszarze LNG, wykorzystując kompetencje Orlenu w zakresie tradingu, dostępu do infrastruktury regazyfikacyjnej oraz organizacji dostaw do Ukrainy.