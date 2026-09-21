Energetyka

Europę czeka problem z ropą? Saudi Aramco wstrzyma dostawy

Saudi Aramco wstrzyma w październiku dostawy ropy do europejskich nabywców - podał Bloomberg.

Robert Passia

Robert Passia

21 września 2026, 11:36
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: © Aker BP

Dostawy saudyjskiej ropy będą wstrzymane.

fot: © Aker BP

Saudi Aramco wstrzyma w październiku dostawy ropy do europejskich nabywców - podał Bloomberg.

O tym, że saudyjski koncern wstrzyma dostawy zaplanowane na październik napisała agencja Bloomberg. Saudyjczycy mieli poinformować o tym swoich europejskich klientów. 

Decyzja została podjęta po ataku dronów na główny rurociąg Wschód-Zachód. Miał on uszkodzić trzy stacje pomp, a całkowity remont ma zająć od pięciu do sześciu tygodni. Nieco wcześniej będzie możliwe częściowe wznowienie pompowania.

Co z dostawami do PolskI?

Źródła Bloomberga podają, że wstrzymanie dostaw ma dotyczyć europejskich nabywców związanych z Saudi Aramco długoterminowymi kontraktami. Oznacza to poważny problem dla rafinerii w Europie. Bloomberg cytuje dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej, zgodnie z którymi europejskie kraje członkowskie OECD importowały w czerwcu około 577 tys. baryłek saudyjskiej ropy naftowej dziennie.

Do odbiorców ropy z Arabii Saudyjskiej należy Orlen. W odpowiedzi na pytanie Polskiej Agencji Prasowej polski koncern napisał, że „dostawy ropy do Polski oraz pozostałych rafinerii Grupy Orlen są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie”. 

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