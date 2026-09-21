Gaz w Europie tanieje. Inwestorzy liczą na wznowienie rozmów USA-Iran

Ceny gazu w Europie spadają. Inwestorzy liczą na wznowienie wysiłków dyplomatycznych, mających na celu zakończenie wojny pomiędzy USA a Iranem - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie spadają. Inwestorzy liczą na wznowienie wysiłków dyplomatycznych, mających na celu zakończenie wojny pomiędzy USA a Iranem - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zniżkują o 2,9 proc. do 77,20 euro za MWh. Ceny gazu są jednak obecnie ponad 2-krotnie wyższe niż przed wojną USA-Iran.

Inwestorzy nie tracą nadziei

Inwestorzy liczą na wznowienie wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie konfliktu pomiędzy USA a Iranem, a postęp na "froncie dyplomatycznym" mógłby poprawić sytuację z przepływami paliw, a tym gazu LNG, w cieśninie Ormuz, gdzie od marca występują poważne zakłócenia w transporcie nośników energii.

Według amerykańskiego admirała Brada Coopera, dowódcy Centralnego Dowództwa USA, przepływy ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego LNG przez cieśninę Ormuz osiągnęły już 6-miesięczny szczyt.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę Fox News, że musi zdecydować między "rozwaleniem całego kraju", dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem w Nowym Jorku.

Tymczasem kraje Europy obecnie usilnie pracują nad uzupełnieniem zapasów gazu w swoich magazynach tego paliwa. Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 69,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 85,4 proc. W magazynach znajduje się obecnie 787,82 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech zapasy gazu są szczególnie niskie

W Niemczech zapasy gazu są szczególnie niskie - magazyny są obecnie zapełnione w 56,6 proc., a średnia 5-letnia to 84,2 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 36,27 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 98,4 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 97,6 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Wypełnienie magazynów gazu w Polsce wzrosło do 99 proc. według stanu na 20 września - poinformował z kolei na stronie internetowej Gas Storage Poland.