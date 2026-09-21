Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2025 r. odnotowano o 1,1 proc. większe niż w 2024 r. zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Do budynków mieszkalnych dostarczono o 7,5 proc. więcej ciepła, a ilość przesłanego gazu z sieci wzrosła o 5,7 proc.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2025 r. odnotowano o 1,1 proc. większe niż w 2024 r. zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Do budynków mieszkalnych dostarczono o 7,5 proc. więcej ciepła, a ilość przesłanego gazu z sieci wzrosła o 5,7 proc.

GUS podał, że na koniec ubiegłego roku liczba odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Polsce wyniosła 16,765 mln, zaś zużycie energii - 30 727,6 GWh. W porównaniu z poprzednim rokiem zużycie energii elektrycznej na jedno gospodarstwo domowe w Polsce wzrosło o 0,1 proc. i wyniosło 1 832,8 kWh, z tego w miastach - 1 609,5 kWh, a na obszarach wiejskich - 2 277,1 kWh. Ogółem zużycie prądu przez gospodarstwa domowe wzrosło w Polsce o 1,1 proc.

Zużywamy coraz więcej energii

Długość sieci cieplnej wyniosła 25 968,7 km, w tym 96,2 proc. zlokalizowane było w miastach. Najbardziej znaczący przyrost długości sieci cieplnej w porównaniu z 2024 r. odnotowano w województwach śląskim i zachodniopomorskim - po 1,0 proc. Największe zagęszczenie sieci cieplnej przesyłowej i rozdzielczej nadal utrzymuje się na terenie województwa śląskiego: 20,3 km na 100 km kw. i małopolskiego: 9,2 km na 100 km kw. Podobnie jak w poprzednim roku najmniejsze zagęszczenie odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim: 2,7 km na 100 km kw., podlaskim i lubuskim: po 2,8 km na 100 km kw.

Z danych GUS wynika, że w 2025 r. sprzedano w Polsce 193,9 PJ (petadżuli) energii cieplnej, w tym 78,6 proc. czyli 152,4 PJ na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych. Odbiorcy w miastach otrzymali 191,3 PJ, tj. 98,7 proc. energii cieplnej, w tym 151,1 PJ na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych. Ilość ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych wzrosła o 7,5 proc.

Na koniec ub.r. sieć gazowa w Polsce osiągnęła długość 178,3 tys. km, natomiast liczba przyłączy do budynków wyniosła 3,623 mln. W porównaniu z 2024 rokiem długość sieci gazowej wzrosła o 1,7 tys. km, tj. o 1 proc., przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do budynków o 67,1 tys., czyli 1,9 proc. W 2025 r. zużycie gazu z sieci przez gospodarstwa domowe wzrosło o 5,7 proc., przy równoczesnym wzroście liczby odbiorców o 1,6 proc.

Na obszarach wiejskich odnotowano zarówno wzrost zużycia gazu - o 6,3 proc., jak i liczby odbiorców - o 4 proc. Zużycie gazu w miastach wzrosło z kolei o 5,4 proc., a liczba odbiorców o 1,1 proc. W porównaniu do 2024 r. zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych wzrosło o 3 097,5 GWh i wyniosło 6 406,6 kWh na 1 odbiorcę, z tego na obszarach wiejskich było to 10 589,5 kWh na odbiorcę, a w miastach - 5 478,1 kWh.