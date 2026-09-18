WUG o nowych zasadach monitorowania emisji metanu

W Krynicy-Zdroju odbyła się 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2026. Jednym z tematów spotkania były nowe kompetencje prezesa Wyższego Urzędu Górniczego związane z monitorowaniem emisji metanu w sektorze energetycznym.

W Krynicy-Zdroju odbyła się 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2026. Jednym z tematów spotkania były nowe kompetencje prezesa Wyższego Urzędu Górniczego związane z monitorowaniem emisji metanu w sektorze energetycznym.

Konferencja odbyła się w dniach 16–18 września 2026 roku pod hasłem „Kierunki Rozwoju Przemysłu Naftowego a Transformacja Energetyczna – od poszukiwań, efektywnej eksploatacji po technologie niskoemisyjne”.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, przemysłu naftowo-gazowniczego oraz organów nadzoru górniczego. Wyższy Urząd Górniczy reprezentowali prezes Piotr Litwa oraz dyrektor Departamentu Prawnego Małgorzata Waksmańska.

WUG o nowych kompetencjach prezesa

Przedstawiciele WUG przygotowali referat zatytułowany „Nowe kompetencje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wynikające z rozporządzenia (UE) 2024/1787 dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym”.

Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Jej tematyka wiązała się z nowymi zadaniami kontrolnymi polskiego nadzoru górniczego, których celem jest monitorowanie emisji metanu.

Metan jest jednym z istotnych gazów cieplarnianych związanych z działalnością sektora wydobywczego. Wprowadzenie nowych regulacji oznacza konieczność dostosowania systemów pomiaru, raportowania i kontroli emisji do wymagań unijnych.

Surowce i technologie niskoemisyjne

Podczas obrad omawiano rolę sektora węglowodorów w warunkach transformacji energetycznej. Wiele uwagi poświęcono także bezpiecznemu wdrażaniu technologii niskoemisyjnych oraz przyszłości przemysłu naftowo-gazowniczego.

Wśród najważniejszych tematów konferencji znalazły się: