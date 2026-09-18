WUG o nowych zasadach monitorowania emisji metanu
W Krynicy-Zdroju odbyła się 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2026. Jednym z tematów spotkania były nowe kompetencje prezesa Wyższego Urzędu Górniczego związane z monitorowaniem emisji metanu w sektorze energetycznym.
fot: WUG
14. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2026
fot: WUG
W Krynicy-Zdroju odbyła się 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2026. Jednym z tematów spotkania były nowe kompetencje prezesa Wyższego Urzędu Górniczego związane z monitorowaniem emisji metanu w sektorze energetycznym.
Konferencja odbyła się w dniach 16–18 września 2026 roku pod hasłem „Kierunki Rozwoju Przemysłu Naftowego a Transformacja Energetyczna – od poszukiwań, efektywnej eksploatacji po technologie niskoemisyjne”.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, przemysłu naftowo-gazowniczego oraz organów nadzoru górniczego. Wyższy Urząd Górniczy reprezentowali prezes Piotr Litwa oraz dyrektor Departamentu Prawnego Małgorzata Waksmańska.
WUG o nowych kompetencjach prezesa
Przedstawiciele WUG przygotowali referat zatytułowany „Nowe kompetencje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wynikające z rozporządzenia (UE) 2024/1787 dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym”.
Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników. Jej tematyka wiązała się z nowymi zadaniami kontrolnymi polskiego nadzoru górniczego, których celem jest monitorowanie emisji metanu.
Metan jest jednym z istotnych gazów cieplarnianych związanych z działalnością sektora wydobywczego. Wprowadzenie nowych regulacji oznacza konieczność dostosowania systemów pomiaru, raportowania i kontroli emisji do wymagań unijnych.
Surowce i technologie niskoemisyjne
Podczas obrad omawiano rolę sektora węglowodorów w warunkach transformacji energetycznej. Wiele uwagi poświęcono także bezpiecznemu wdrażaniu technologii niskoemisyjnych oraz przyszłości przemysłu naftowo-gazowniczego.
Wśród najważniejszych tematów konferencji znalazły się:
- racjonalne gospodarowanie zasobami surowców energetycznych i zarządzanie złożami;
- nowoczesne technologie wspierające poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie;
- wykorzystanie górotworu do magazynowania energii i podziemnego składowania dwutlenku węgla;
- perspektywy poszukiwania naturalnego wodoru;
- rozwój energetyki geotermalnej;
- wyzwania środowiskowe związane z funkcjonowaniem sektora wydobywczego w okresie transformacji energetycznej.
Konferencja nauki, przemysłu i nadzoru
GEOPETROL 2026 zorganizował Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami nauki, przedsiębiorstw sektora naftowo-gazowniczego oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i nadzór nad działalnością wydobywczą.
Tegoroczna edycja konferencji pokazała, że transformacja energetyczna obejmuje nie tylko rozwój odnawialnych źródeł energii, lecz także modernizację tradycyjnych sektorów surowcowych. Obejmuje ona m.in. ograniczanie emisji, efektywniejsze wykorzystanie złóż oraz rozwój technologii magazynowania energii i wychwytywania dwutlenku węgla.