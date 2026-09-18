Górnictwo

Minister Balczun o przyszłości kopalni Knurów-Szczygłowice. „Pozostawienie w JSW ma większy sens”

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w wywiadzie dla portalu Zero.pl mówił m.in. o przebiegu restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej i ewentualnym wydzieleniu z niej kopalni Knurów Szczygłowice.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

18 września 2026, 13:24
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wojciech Balczun o tym, co dalej z kopalnią Knurów-Szczygłowice.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w wywiadzie dla portalu Zero.pl mówił m.in. o przebiegu restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej i ewentualnym wydzieleniu z niej kopalni Knurów Szczygłowice.

W rozmowie z Zero.pl minister przypomniał o uruchomieniu 1,9 mld złotych pożyczek z budżetu państwa przekazywanych JSW poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu. Wspomniał również o korzystaniu przez pracowników z urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych.

- JSW analizujemy tutaj w szerszym kontekście całego sektora górnictwa węgla energetycznego, bo spółka ta wydobywa węgiel koksowy, ale też właśnie węgiel energetyczny – i może zapełniać lukę w zakresie aktualnego zapotrzebowania rynku na ten surowiec po odpowiednim wymieszaniu. Chcielibyśmy, żeby to właśnie polskie górnictwo zaspokajało w największym stopniu energetykę i ciepłownictwo w Polsce, bo chociaż na poziomie strategicznych spółek Skarbu Państwa import węgla jest jedynie kontrolowanym uzupełnieniem, celem przygotowywania optymalnych mieszanek, to na poziomie mniejszych elektrociepłowni ten import już odgrywa większą rolę. Wolelibyśmy, żeby tak nie było – to też element naszego programu Local Content – powiedział minister Balczun dla Zero.pl.

Szef resortu aktywów zwrócił uwagę na cykliczność JSW i gorsze okresy, które przychodzą po latach koniunktury.

Powtarzam stronie społecznej na Śląsku: nawet jeśli koniunktura drastycznie się poprawi, nie wolno nam spocząć na laurach. Musimy skutecznie dokończyć restrukturyzację i zbudować efektywne górnictwo, by firma była odporna na kolejne załamania rynku – mówił Balczun.

Co z kopalnią Knurów-Szczygłowice?

W rozmowie z portalem minister odniósł się do głosów mówiących o wydzieleniu z JSW kopalni Knurów-Szczygłowice.

Mogę powiedzieć tyle, że były i są analizowane różne scenariusze i nie mamy tutaj doktrynalnego podejścia. Po konsultacjach z zarządem uznaliśmy, że w świetle aktualnego zapotrzebowania pozostawienie tych kopalń w strukturach JSW ma większy sens niż przenoszenie ich do innej spółki. Wydzielenie ich skutkowałoby zbyt dużą utratą przychodów. Podchodzimy do tematu racjonalnie, opierając się na twardych danych. Nie powtórzymy dawnych błędów politycznych, kiedy bezsensownie zlikwidowano świetnie zainwestowaną kopalnię Krupiński tylko po to, by ratować inne zakłady z powodów partykularnych interesów politycznych – mówił w Zero.pl szef resortu aktywów.

Minister dodał, że „na ten moment optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie tych aktywów w JSW”. 

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