Są nowi dyrektorzy kopalń w Polskiej Grupie Górniczej
Decyzją zarządu Polskiej Grupy Górniczej od 17 września 2026 roku nastąpiły zmiany w kadrowe w dwóch oddziałach spółki - poinformowała w komunikacie Polska Grupa Górnicza.
fot: ARC/M. Dorosiński
W dwóch oddziałach PGG są nowi dyrektorzy
fot: ARC/M. Dorosiński
Decyzją zarządu Polskiej Grupy Górniczej od 17 września 2026 roku nastąpiły zmiany w kadrowe w dwóch oddziałach spółki - poinformowała w komunikacie Polska Grupa Górnicza.
Dyrektorem KWK Piast-Ziemowit został Przemysław Śwituła - do tej pory pełniący obowiązki naczelnego inżyniera ruchu Piast.
- W KWK Ruda obowiązki dyrektora kopalni po odchodzącym na emeryturę Jacku Kowalczuku przejął Tomasz Kudłacik. Naczelnym inżynierem jednoruchowej Rudy pozostaje Zbigniew Lewandowski, a dyrektorem ds. ekonomiczno-pracowniczych Marcin Maciejczyk - podaje Polska Grupa Górnicza.