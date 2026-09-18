Z ostatniej chwili
Górnictwo

Są nowi dyrektorzy kopalń w Polskiej Grupie Górniczej

Decyzją zarządu Polskiej Grupy Górniczej od 17 września 2026 roku nastąpiły zmiany w kadrowe w dwóch oddziałach spółki - poinformowała w komunikacie Polska Grupa Górnicza.

Monika Krezel

Monika Krężel

18 września 2026, 13:01
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/M. Dorosiński

W dwóch oddziałach PGG są nowi dyrektorzy

fot: ARC/M. Dorosiński

Decyzją zarządu Polskiej Grupy Górniczej od 17 września 2026 roku nastąpiły zmiany w kadrowe w dwóch oddziałach spółki - poinformowała w komunikacie Polska Grupa Górnicza.

Dyrektorem KWK Piast-Ziemowit został Przemysław Śwituła - do tej pory pełniący obowiązki naczelnego inżyniera ruchu Piast. 

- W KWK Ruda obowiązki dyrektora kopalni po odchodzącym na emeryturę Jacku Kowalczuku przejął Tomasz Kudłacik. Naczelnym inżynierem jednoruchowej Rudy pozostaje Zbigniew Lewandowski, a dyrektorem ds. ekonomiczno-pracowniczych Marcin Maciejczyk - podaje Polska Grupa Górnicza.

Powiązane tematy:

pgg kopalnie dyrektorzy kopalń piast-ziemowit ruda

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Energetyka

WUG o nowych zasadach monitorowania emisji metanu

W Krynicy-Zdroju odbyła się 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2026. Jednym z tematów spotkania były nowe kompetencje prezesa Wyższego Urzędu Górniczego związane z monitorowaniem emisji metanu w sektorze energetycznym.

Samorząd i region

Co dalej z hałdą Pokój? Mieszkańcy Rudy Śląskiej poznają wyniki badań

Spółka Restrukturyzacji Kopalń zaprasza mieszkańców rudzkich dzielnic Wirek, Nowy Bytom i Bykowina na spotkanie w sprawie hałdy Pokój I.

Węgiel kamienny

Pamięć o górnikach, którzy zginęli w katastrofie, jest święta

W 17. rocznicę katastrofy w kopalni „Wujek - Ruch Śląsk” w Rudzie Śląskiej uczczono pamięć ofiar tej tragedii. 18 września 2009 r. płonący metan zabił 20 górników i ranił 36 innych. To była jedna z największych katastrof w historii polskiego górnictwa.
Surowce

Rozmowa netTG.pl - odcinek 64 - Anna Sobieraj-Kozakiewicz | Wiceprezes KGHM

Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes zarządu KGHM do spraw aktywów zagranicznych, była gościnią studia nettg.pl na Future Mining Expo. W rozmowie mówi o liście intencyjnym z koncernem BHP, przyszłości chilijskiej kopalni Sierra Gorda oraz o roli aktywów zagranicznych w rozwoju spółki.