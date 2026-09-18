Energetyka

Sejm uchwalił nowelę Prawa energetycznego w sprawie usprawnienia systemu informacji o rynku energii

Obowiązek opracowania planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych, związanych z centralnym systemem informacji rynku energii - zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja prawa energetycznego.

Pap

18 września 2026, 17:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Kolejne inwestycje w elektroenergetyce

fot: Krystian Krawczyk

Obowiązek opracowania planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych, związanych z centralnym systemem informacji rynku energii - zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja prawa energetycznego.

Za nowelizazją zagłosowało 241 posłów, nikt nie był przeciw, a od głosu wstrzymało się 193 posłów. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Jednocześnie izba niższa przyjęła dziesięć poprawek złożonych przez klub PSL-TD. Wszystkie z nich - jak informował poseł tej partii Adam Dziedzic - miały charakter doprecyzowujący i legislacyjny. Nie ingerowały w merytoryczny sens ustawy.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw została przygotowana przez Ministerstwo Energii. Dotyczy w szczególności funkcjonowania centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) - systemu informatycznego, w którym gromadzone są dane techniczne i handlowe z rynku energii elektrycznej. Jego operatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. System jest uruchamiany etapami i ma w pełni funkcjonować od 18 października 2026 r.

Nowelizacja wprowadza obowiązek opracowania i stosowania przez PSE oraz podmioty współpracujące z CSIRE planów działania na wypadek zdarzeń zakłócających działanie systemów informacyjnych związanych z tym systemem. Doprecyzowuje też zasady prowadzenia rozliczeń w sytuacjach niedostępności CSIRE oraz systemów współpracujących.

Ustawa zakłada też, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł odstąpić od nałożenia na operatorów systemów dystrybucyjnych kar za nierealizowanie obowiązków związanych z CSIRE, jeśli - mimo niedotrzymania pierwotnego terminu - przystąpią oni do systemu najpóźniej do 19 kwietnia 2027 r. Przewidziano też rozszerzenie obowiązków dotyczących przekazywanie do CSIRE danych przez podmioty rynku energii.

Nowela upraszcza też rozliczenia wynikające z tzw. płatnych stopni zasilania, czyli ograniczania poboru energii przez odbiorców za wynagrodzeniem na polecenie operatora. Przewidziano, że w takiej sytuacji z odbiorcą będzie rozliczał się operator systemu dystrybucyjnego.

Powiązane tematy:

energetyka prawo sąd

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Energetyka

WUG o nowych zasadach monitorowania emisji metanu

W Krynicy-Zdroju odbyła się 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2026. Jednym z tematów spotkania były nowe kompetencje prezesa Wyższego Urzędu Górniczego związane z monitorowaniem emisji metanu w sektorze energetycznym.

Paliwo

Eksperci: Propozycja prezydenta dotycząca cen paliw negatywna dla Orlenu i Unimotu

Propozycja prezydenta Karola Nawrockiego dot. obniżenia ceny paliw byłaby negatywna dla Orlenu w okresie nadzwyczajnie wysokich marż, ale również z punktu widzenia postrzegania spółki przez rynek - uważają analitycy Trigon DM. Potencjalnie negatywna jest też ta propozycja dla Unimotu.

Paliwo

Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych

Sejm w piątek uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy "Ceny Paliwa Niżej". Nowe przepisy mają objąć okres od marca br. do końca pierwszego kwartału 2027 r.

Paliwo

Tanio to już było. Ceny benzyny wzrosną powyżej 8 zł/l, a diesla - powyżej 9 zł/l

Ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w przyszłym tygodniu; cena benzyny przebije barierę 8 zł/l, a diesel - 9 zł/l - wynika z piątkowego komentarza analityków e-petrol.pl.