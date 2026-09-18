Energetyka

Tanio to już było. Ceny benzyny wzrosną powyżej 8 zł/l, a diesla - powyżej 9 zł/l

Ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w przyszłym tygodniu; cena benzyny przebije barierę 8 zł/l, a diesel - 9 zł/l - wynika z piątkowego komentarza analityków e-petrol.pl.

Pap

18 września 2026, 15:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Rekordowe ceny na stacjach paliw

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w przyszłym tygodniu; cena benzyny przebije barierę 8 zł/l, a diesel - 9 zł/l - wynika z piątkowego komentarza analityków e-petrol.pl.

"W hurtowych cennikach producentów paliw w mijającym tygodniu zanotowaliśmy dalszy wzrost cen. Metr sześcienny 95-oktanowej benzyny, który jest dzisiaj wyceniany średnio na 6370,40 zł, od poprzedniego piątku podrożał o 292,60 zł. Jeszcze mocniej, bo o 341,60 zł, wzrosła w tym okresie cena oleju napędowego. Dzisiaj metr sześcienny diesla kosztuje w rafineriach średnio 7509,20 zł" - wskazali analitycy.

Według nich, skala podwyżek na stacjach i tak nie oddaje jeszcze w pełni zakresu zmian na hurtowym rynku paliw. Cena 95-oktanowej benzyny E10 wzrosła o 10 gr do poziomu 7,99 zł/l. Średnia cena oleju napędowego wzrosła o 14 gr i wyniosła 8,89 zł/l. Gaz LPG podrożał o 13 gr a jego aktualna cena to 3,10 zł/l.

"W drugiej połowie września na stacjach spodziewamy się przełamania psychologicznej bariery 8 zł dla benzyny i 9 zł dla oleju napędowego. Prognozowane przez e-petrol.pl na nadchodzący tydzień przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to: 7,97-8,11 zł/l dla benzyny E10, dla oleju napędowego 8,99-9,28 zł/l i dla autogazu 3,10-3,21 zł/l" - wskazano w komentarzu.

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