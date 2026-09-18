Energetyka

Motyka: Według Saudyjczyków rurociąg Petroline powinien zostać uruchomiony w ciągu kilkunastu dni

Rurociąg Petroline powinien zostać uruchomiony w ciągu kilkunastu dni - poinformował w piątek minister energii Miłosz Motyka, powołując się na rozmowy z przedstawicielami administracji Arabii Saudyjskiej. Zapewnił, że Polska posiada odpowiednie rezerwy strategiczne ropy.

Pap

18 września 2026, 09:11
źródło: Polska Agencja Prasowa

Miłosz Motyka, minister energii

Rurociąg Petroline powinien zostać uruchomiony w ciągu kilkunastu dni - poinformował w piątek minister energii Miłosz Motyka, powołując się na rozmowy z przedstawicielami administracji Arabii Saudyjskiej. Zapewnił, że Polska posiada odpowiednie rezerwy strategiczne ropy.

- Jesteśmy po rozmowach z przedstawicielami administracji Arabii Saudyjskiej na temat uszkodzonych przepompowni, uszkodzonej infrastruktury rurociągu Petroline, rurociągu Wschód-Zachód. Te rozmowy toczyły się w Houston, rozmawialiśmy także wczoraj w naszych stolicach i te sygnały są ostrożnie optymistyczne - powiedział Motyka w piątek w TVP Info.

Ropociąg zostanie ponownie uruchomiony. 

- O tym też strona saudyjska nas zapewniała, i zapewniała, że stanie się to szybciej niż jest to przewidywane przez media, (...) w ciągu kilkunastu najbliższych dni, jeżeli nie dojdzie do kolejnych ataków ze strony agresora, czyli ze strony powstańców w Jemenie - wskazał.

Szef resortu energii zapewnił też, że Polska posiada odpowiednie rezerwy strategiczne ropy. - Ja dotychczas nie podejmowałem decyzji o ich uwolnieniu. Między innymi z tego powodu, że uważałem, że może się wydarzyć coś nieprzewidywalnego - dodał.

Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało w miniony piątek o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód po atakach, jakie miały miejsce wcześniej w rejonie Rijadu i Medyny. Zamknięty ropociąg, który przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód, w ostatnich miesiącach stał się alternatywą w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym właśnie szlakiem saudyjski państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększony wolumen ropy do portów nad Morzem Czerwonym.

We wtorek, z powodu uszkodzeń rurociągu Wschód-Zachód, Arabia Saudyjska poinformowała o anulowaniu części dostaw ropy naftowej do Europy. Władze w Rijadzie obwiniają o atak na ropociąg sprzymierzone z Iranem irackie bojówki.

Orlen podał w środę, że zakontraktował w ostatnich kilku dniach dla swoich rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej m.in. z Norwegii, Wlk. Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i z obu Ameryk.

Napięta sytuacja na światowym rynku ropy naftowej utrzymuje się od końca lutego br., kiedy USA i Izrael zaatakowały Iran. To właśnie efektem tego konfliktu jest blokada Cieśniny Ormuz.

Powiązane tematy:

paliwo energetyka motyka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Gaz

Są rządowe plany, by ciepłownie przeszły z węgla na gaz

Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach; z węgla przejdą głównie na gaz - ustaliła “Rzeczpospolita“. W piątkowym wydaniu gazeta pisze, że według jej źródeł PSL chce te inwestycje lokować według klucza wyborczego.

Prąd

Bloki CCGT Kozienice w fazie realizacji prac budowlanych

Budowa bloków gazowo-parowych CCGT w Elektrowni Kozienice weszła w fazę realizacji prac budowlanych; trwają prace fundamentowe - poinformowali przedstawiciele grupy Enea.

Energetyka konwencjonalna

Nasi sąsiedzi zwiększają produkcję energii z węgla. Rośnie wydobycie surowca

Czesi i Niemcy ratują się węglem brunatnym. Opowiadania sprzed kilku lat o tym, że rychło pozamykają swoje odkrywki dawno już włożyli między bajki. Teraz okazuje się, że zwiększają wydobycie i uruchamiają kolejne elektrownie węglowe. 

Kraj i Świat

Polska w centrum światowej debaty o bezpieczeństwie energetycznym. Minister Motyka na szczycie G20 w Houston

Polska znalazła się w gronie państw współdecydujących o kierunkach globalnej debaty energetycznej podczas trzydniowego spotkania ministrów energii G20, które odbyło się w dniach 14–16 września 2026 r. w Houston w USA. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że udział w pracach grupy to „wielki zaszczyt” i ważny moment nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej – przekazuje Ministerstwo Energii w podsumowaniu spotkania.